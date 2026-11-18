Wien (OTS) -

Der umfassende Versorgungsauftrag der AUVA steht unter grundlegend veränderten finanziellen Rahmenbedingungen. Zusätzliche Aufgaben, steigende Kosten und notwendige Investitionen verschärfen den Handlungsdruck. Die AUVA passt ihr System an geänderte Rahmenbedingungen an und fordert eine nachhaltige Finanzierung ihrer Leistung.

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) verbindet Prävention, spezialisierte Akutversorgung, Rehabilitation und langfristige Entschädigung zu einer einzigartigen Versorgungskette entlang des Unfallereignisses. Die einzelnen Leistungen greifen wie Zahnräder ineinander und werden mit Blick auf die gesamte Kette integriert gesteuert. Dieses System schützt Beschäftigte, schafft Rechtssicherheit für Unternehmen und leistet einen wesentlichen Beitrag zur öffentlichen Gesundheitsversorgung.



Die finanziellen Rahmenbedingungen für diesen Auftrag haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Der Beitrag der Dienstgeber zur Unfallversicherung wurde seit 2014 wiederholt gesenkt. Von 2019 bis einschließlich 2026 summieren sich die daraus resultierenden Einnahmenentgänge für die AUVA auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Mittel, die damit nicht für Leistungen und Investitionen zugunsten der Versicherten zur Verfügung stehen.



Damit ist eine Grenze erreicht: Zusätzliche Aufgaben, steigende Kosten und notwendige Investitionen können nicht dauerhaft mit einer reduzierten Einnahmenbasis finanziert werden.



Die AUVA steht zu ihrer Verantwortung und verändert jene Bereiche, die sie selbst gestalten kann. Doch auch ein leistungsfähiges und reformbereites System kann nicht dauerhaft mehr Aufgaben mit weniger Mitteln erfüllen. Natürlich werden alle Leistungen und Bauprojekte ohne Ausnahme auf den Prüfstand gestellt. Auftrag, Versorgungsleistung und Finanzierung müssen wieder in ein tragfähiges Verhältnis gebracht werden.

Gesetzgeber sieht mehr Leistung und weniger Finanzierung vor



Die finanzielle Situation der AUVA lässt sich nicht auf einzelne Projekte oder Investitionen in eine zukunftsfähige Infrastruktur reduzieren. Diese treffen vielmehr auf ein bereits bestehendes strukturelles Ungleichgewicht und machen dessen Auswirkungen zusätzlich sichtbar.



Neben den Beitragssenkungen belasten insbesondere die steigenden Ausgaben für den Zuschuss zur Entgeltfortzahlung sowie die allgemeine Kostenentwicklung im Gesundheits- und Rehabilitationsbereich die AUVA. Allein im Jahr 2025 beträgt der Zuschuss zur Entgeltfortzahlung rund 157 Millionen Euro. Dieser Zuschuss ist eine wichtige Unterstützung insbesondere für kleinere Unternehmen. Die Leistung muss jedoch treffsicher ausgestaltet und nachhaltig finanziert werden, damit die dafür erforderlichen Mittel nicht zunehmend den finanziellen Spielraum für unsere Leistungen in Prävention, Unfallheilbehandlung und Rehabilitation einschränken.



Hinzu kommen medizinische Versorgungsleistungen, die über den unmittelbaren gesetzlichen Kernauftrag hinausgehen und nicht ausreichend abgegolten werden. Die Unfallkrankenhäuser und Traumazentren der AUVA sind wesentliche Säulen der regionalen orthopädisch-traumatologischen Versorgung und behandeln in erheblichem Umfang auch Freizeitunfälle. Die daraus resultierende Unterdeckung liegt nach den vorliegenden Berechnungen bei rund 358 Millionen Euro im Jahr 2025 und steigt 2026 auf rund 373 Millionen Euro. Damit entlastet die AUVA die öffentliche Gesundheitsversorgung der Bundesländer. Diese Leistung ist nicht ersetzbar und für die regionale Versorgung notwendig, ihre Finanzierung wird jedoch bislang nicht entsprechend abgebildet.



Zusätzlich entstehen Belastungen, die bei früheren Planungen nicht oder nicht in diesem Ausmaß vorhersehbar waren. Dazu zählen etwa die Teilabsiedelung des Traumazentrums Wien-Brigittenau und die dadurch erforderlichen zusätzlichen Investitionen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Wien. Auch das Widmungsverfahren und die nachträgliche Unterschutzstellung der ehemaligen Hauptstelle durch das Bundesdenkmalamt schränkt deren wirtschaftliche Nutzung und Verwertung erheblich ein. Dadurch entgehen der AUVA Erlöse in knapp dreistelliger Millionenhöhe, während gleichzeitig weiterhin jährliche Betriebs- und Erhaltungskosten im sechsstelligen Bereich für das Gebäude anfallen.



Davon zu unterscheiden sind notwendige Investitionen in die medizinische Versorgung der Zukunft. Der Neubau des Rehabilitationszentrums Wien schafft gemeinsam mit dem Traumazentrum Wien-Meidling den Trauma-Campus Wien. In diesem österreichweit einzigartigen Versorgungsmodell werden Akutversorgung und Rehabilitation unmittelbar miteinander verzahnt, vor allem für schwerstverletzte Patient:innen. Der Trauma-Campus Wien steht damit gerade für jene besondere Stärke der AUVA: Menschen von der Akutbehandlung über die integrierte Rehabilitation ohne Schnittstellen zurück in den Job und in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten.



AUVA setzt konkrete Maßnahmen



Die AUVA selbst begegnet diesen veränderten finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit einem umfassenden Transformations- und Modernisierungsprogramm. Durch klarere Leistungsprofile, den österreichweiten Ausbau tagesklinischer Angebote, eine gezielte Bündelung hochspezialisierter Leistungen sowie eine verbesserte Projekt- und Kostensteuerung wird der Ressourceneinsatz zielorientiert und bedarfsgerecht gesteuert und die Qualität der Angebote erhalten.



Auch Kooperationen und Investitionen werden konsequent überprüft. Für das Trauma- und Orthopädiezentrum Klagenfurt wurde gemeinsam mit der Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft ein optimiertes Kooperationsmodell für ein in Österreich einzigartiges Versorgungsmodell entwickelt, das sowohl die Baukosten als auch die künftigen Betriebskosten maßgeblich reduziert. Zudem beteiligt sich das Land Kärnten finanziell an dieser innovativen Kooperation im Sinne einer hochwertigen und nachhaltig abgesicherten Versorgung der Patient:innen.

Gemeinsame Lösung für eine nachhaltige Finanzierung

Diese Maßnahmen stärken die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der AUVA. Sie können jedoch nicht dauerhaft ausgleichen, dass zusätzliche Aufgaben, steigende Kosten und notwendige Investitionen auf eine reduzierte Einnahmenbasis treffen.



Die AUVA lädt daher Bund, Länder, Sozialpartner und Gesetzgeber zu einem gemeinsamen Dialog ein. Werden zusätzliche Aufgaben übertragen oder Leistungen für andere Teile des Gesundheits- und Sozialsystems erbracht, müssen dafür auch die erforderlichen Mittel vorgesehen werden.



Die AUVA leistet ihren Beitrag und passt ihre Organisation und Strukturen an die herausfordernden Rahmenbedingungen an. Jetzt braucht es verlässliche Partner, damit diese besondere und einzigartige Versorgungskette auch künftig leistungsfähig bleibt.