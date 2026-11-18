Linz (OTS) -

Die Interdisciplinary Transformation University (IT:U) gestaltet ausgewählte Lehreinheiten einer neuen KI-Initiative der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG). Das Programm „AI Shift Lab“ umfasst bis Mitte 2027 acht eintägige Module. Führungskräfte aus ÖBAG-Beteiligungen und weiteren Unternehmen beschäftigen sich darin mit digitaler Transformation und arbeiten an einer konkreten Fragestellung aus ihrer eigenen Organisation. Die IT:U bringt wissenschaftliche Expertise zu neuen Technologien und ihrem Einsatz in Unternehmen ein.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Unternehmen Künstliche Intelligenz über einzelne Anwendungen hinaus sinnvoll nutzen. Ein KI-Agent für einen abgegrenzten Aufgabenbereich kann ein erster Schritt sein. Für eine breitere Einführung müssen Führungskräfte jedoch auch entscheiden, welche Aufgaben sich verändern, wie Menschen und KI-Systeme zusammenarbeiten und welche Voraussetzungen ihre Organisation dafür schaffen muss. Das Programm betrachtet deshalb in jedem Modul sowohl die technologische Perspektive als auch Fragen der Organisation und Unternehmenskultur.

„Viele Unternehmen erproben bereits einzelne KI-Anwendungen. Die eigentliche Führungsfrage beginnt dort, wo diese Erfahrungen in eine Strategie für die gesamte Organisation übersetzt werden müssen: Was ist technologisch möglich? Was ist sinnvoll? Und wie gestalten wir die Zusammenarbeit von Menschen und KI? Wir bringen wissenschaftliches Wissen in diese Entscheidungen ein und arbeiten mit den Führungskräften an ihren konkreten Herausforderungen“ , so Stefanie Lindstaedt, Gründungspräsidentin der IT:U über das neu gestartete Programm.

KI in der Praxis: Von der Anwendung zur Strategie

Die Teilnehmer:innen setzen sich mit den Stärken und Grenzen von KI auseinander, identifizieren mögliche Einsatzbereiche und entwickeln eine Perspektive für ihre eigene Organisation. Sie bringen dafür einen konkreten Anlassfall in das Programm mit und bearbeiten ihn über mehrere Module hinweg. So werden neue Erkenntnisse unmittelbar mit Entscheidungen aus der Praxis verbunden.

Die IT:U gestaltet Lehreinheiten zu ausgewählten Themen. Ihr Beitrag folgt dem projektbasierten Ansatz der Universität: Wissen wird an realen Herausforderungen erarbeitet und auf konkrete Fragen der Teilnehmer bezogen.

Wissenstransfer für die Transformation in Unternehmen

Mit dem Programm bringt die IT:U ihre Expertise in die Weiterbildung von Führungskräften ein. Die Zusammenarbeit mit der ÖBAG zeigt, wie die Universität Wissen über technologische Entwicklungen für Unternehmen nutzbar macht: Führungskräfte gewinnen Orientierung, prüfen Einsatzmöglichkeiten und entwickeln Schritte, mit denen sie digitale Transformation in ihrer Organisation gestalten.