Wien (OTS) -

Ende November lockt der Black Friday wieder mit vermeintlich unschlagbaren Angeboten. Doch auch bei großen Rabattaktionen gelten klare Regeln: Preisermäßigungen müssen korrekt ausgewiesen werden, bei Online-Käufen besteht – mit einigen Ausnahmen – ein gesetzliches Rücktrittsrecht und auch reduzierte Ware unterliegt grundsätzlichen der gesetzlichen Gewährleistung. Johanna Pichler, Juristin im Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ), das beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) angesiedelt ist, erklärt, welche Rechte Konsument:innen kennen und worauf sie beim Einkauf achten sollten.

Rabattversprechen mit rechtlichen Grenzen

Durchgestrichene Preise, hohe Prozentangaben und besonders auffällige Aktionspreise sollen zum Kauf animieren. Doch Händler dürfen Preisermäßigungen nicht beliebig darstellen. Wird eine Ware als reduziert beworben, muss grundsätzlich der niedrigste Preis angegeben werden, den das Unternehmen innerhalb der vergangenen 30 Tage verlangt hat. Dadurch sollen Konsument:innen besser erkennen können, ob ein Rabatt tatsächlich eine Ersparnis bedeutet.

„Ein Vergleich mit der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers ist davon zu unterscheiden und darf nicht den Eindruck erwecken, es handle sich um eine tatsächliche Preisreduktion gegenüber dem zuvor verlangten Verkaufspreis“, erklärt Johanna Pichler.

Nicht von „Dark Patterns“ unter Druck setzen lassen

Zahlreiche Online-Shops arbeiten mit Behauptungen wie „fast ausverkauft” oder „nur noch drei Artikel verfügbar”. Solche Gestaltungstricks werden als „Dark Pattern“ bezeichnet und sollen Konsument:innen zu einer möglichst raschen Kaufentscheidung bewegen. Wer diese manipulativen Methoden erkennt, lässt sich nicht so leicht unter Druck setzen. Und selbst wenn ein Produkt tatsächlich ausverkauft ist, lohnt sich ein Blick auf alternative Angebote. Die EVZ-Juristin empfiehlt generell, „Ruhe zu bewahren und zu überlegen, ob man eine Sache wirklich braucht. Wenn ja, empfiehlt es sich, einen Preisvergleich über Vergleichsplattformen durchzuführen, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um ein gutes Angebot handelt.“

Vorsicht vor Fake-Shops

Wer online auf Schnäppchenjagd geht, sollte besonders aufmerksam sein. Gerade rund um Black Friday und Cyber Monday haben auch betrügerische Anbieter Hochsaison. Sie locken mit vermeintlich besonders günstigen Angeboten, um Konsument:innen in Fake-Shops zu locken. Pichler empfiehlt daher, vor einer Bestellung genau hinzusehen: „Mit wem schließe ich eigentlich einen Vertrag ab? Gibt es ein vollständiges Impressum? Wo hat das Unternehmen seinen Sitz und welche Erfahrungen haben andere mit dem Anbieter gemacht? Auch die angebotenen Zahlungsmöglichkeiten können Aufschluss über die Seriosität eines Shops geben. „Ist ausschließlich Vorauskasse möglich, sollte man besser die Finger davon lassen. Wir empfehlen Zahlungsmethoden, die im Problemfall eine Rückbuchung ermöglichen, etwa PayPal oder Kreditkarte“, so die Juristin.

Neue Regeln für Ratenkäufe und „Buy now, pay later“

Beim Online-Shopping werden häufig flexible Zahlungsmöglichkeiten wie Ratenzahlung oder „Buy now, pay later“ („Jetzt kaufen, später bezahlen“) angeboten. Dabei wird der Kaufpreis erst zu einem späteren Zeitpunkt oder in mehreren Teilbeträgen beglichen. Was zunächst unkompliziert erscheint, kann dazu verleiten, mehr auszugeben, als das eigene Budget erlaubt. Am 20. November 2026 tritt in Österreich ein neues Verbraucherkreditgesetz in Kraft. Ab dann gelten strengere Regelungen für Zahlungsmodelle wie „Buy now, pay later“, Kleinkredite unter 200 Euro und zinslose Kredite. „Es werden unter anderem die Informationspflichten ausgeweitet und die Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung verschärft. Kreditgeber müssen künftig genauer prüfen, ob Konsument:innen ihren finanziellen Verpflichtungen voraussichtlich nachkommen können“, erklärt Johanna Pichler.

Recht auf Rücktritt

„Auch bei reduzierter Ware gilt beim Online-Kauf grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht ab Erhalt der Ware. Rücksendekosten können anfallen, wenn vorab darüber informiert wurde. Ausnahmen gelten etwa für Event- und Flugtickets“, erklärt Pichler. Im stationären Handel besteht bei mangelfreier Ware hingegen kein gesetzliches Rückgaberecht. „Viele Händler bieten einen freiwilligen Umtausch an, schließen reduzierte Ware jedoch häufig aus. Daher empfiehlt es sich, die Rückgabebedingungen vor dem Kauf zu prüfen“, so Pichler abschließend.

Unabhängig davon gilt: Ist ein Produkt mangelhaft, bestehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte grundsätzlich auch bei reduzierter Ware. Ein Aktionspreis schränkt diese Rechte nicht ein. Seit 1. Oktober 2026 verlängert sich die Gewährleistung um ein Jahr, wenn sich Verbraucher:innen für die Reparatur statt eines Austauschs entscheiden. (Anm. Für den reparierten Teil wie bisher erneut zwei Jahre). Zusätzlich werden Hersteller für bestimmte Produkte auch nach Ablauf der Gewährleistung zur Reparatur verpflichtet (betr. Staubsauger, Fernseher, Smartphones).