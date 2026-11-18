Wien (OTS) -

Melleby/Nehammer beendeten die Regatta in der Biscayne-Bucht mit 37 Punkten. Gold ging mit 24 Punkten an die Italiener Diego Negri und Sergio Lambertenghi, die damit ihren zweiten gemeinsamen Weltmeistertitel feierten. Bronze holten der fünffache Olympiamedaillengewinner Robert Scheidt (BRA) und Austin Sperry (USA) mit 47 Punkten. Am Start waren 95 Boote aus 17 Nationen, ausgetragen wurden sechs Wettfahrten.

„Ich bin unglaublich stolz auf das Erreichte und kann es noch gar nicht fassen, dass es gelungen ist, den Vizeweltmeister zu erreichen“, sagt Nehammer. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, die letzte Wettfahrt mit großem Abstand zu gewinnen und so den zweiten Platz zu sichern. Nun gilt es, das Erlebte zu verarbeiten und die nächsten Schritte zu planen. Es ist in meiner langen sportlichen Karriere der bisherige Höhepunkt, einfach unglaublich.“

Vor dem Schlusstag lagen Melleby/Nehammer knapp hinter den Führenden im Kampf um den Titel. Im fünften Rennen wurden sie Zwölfte, im sechsten und letzten Lauf setzten sie sich dann an die Spitze der Flotte. Die Entscheidung um Gold fiel dennoch zugunsten der Italiener, die in ihrer Serie als einzige eine noch bessere Konstanz schafften. Die Italiener haben den Wettkampf mit 24 Punkten abgeschlossen, Melleby / Nehammer mit 37 Punkten und einem Abstand von weiteren 10 Punkten auf die Drittplatzieren Scheidt / Sperry.

Mit 95 Teilnehmern war die Weltmeisterschaft hochkarätig besetzt: 16 ehemalige Weltmeister und 12 Olympioniken (darunter auch Christian Nehammer) gingen an den Start. Es war die am stärksten besetzte Weltmeisterschaft seitdem Wegfall des olympischen Status 2012. Den Erfolg ermöglichte aus Sicht des Teams eine akribische und intensive Vorbereitung mit der Europameisterschaft in Holland, dem Training am Gardasee und den Vorbereitungstagen vor Ort in Miami. Für den fünfzigjährigen Christian Nehammer ist es nach der Bronzemedaille 2021 der größte sportliche Erfolg seiner Karriere von 31 Jahren in der Starbootklasse.

Die Woche war von leichten Winden geprägt, einzig am Finaltag wehte es erstmals kräftig: 12 bis 13 Knoten aus Nord, in Böen bis 19 Knoten, mit deutlicher Welle. Taktisches Segeln war daher sehr wichtig. Die Titelverteidiger Paul Cayard und Frithjof Kleen landeten auf Rang 18. Den Titel bei den unter 30-Jährigen holten Nick Heuwinkel und Jesper Spehr (GER).