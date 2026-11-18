Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger gratulieren Daniela Rauchwarter zur Wahl zur Vorsitzenden der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen in der GÖD (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst). Erstmals wurde eine Frau zur Vorsitzenden gewählt. Gemeinsam mit Frauenvorsitzender Susanne Schubert und dem Team der FSG kämpft Daniela Rauchwarter für faire Arbeitsbedingungen und echte Lohngerechtigkeit für Arbeitnehmer*innen im öffentlichen Dienst. „Der öffentliche Dienst ist in vielen Bereichen ein Vorbild. Die Lohnschere schließt sich schneller als in der Privatwirtschaft und der Anteil der Frauen in Führungspositionen steigt konstant“, so Holzleitner. „Die sozialdemokratischen Gewerkschafter*innen sind wichtige Verbündete beim Kampf für mehr Gerechtigkeit. Wir freuen uns über die hervorragende Zustimmung, wünschen Daniela Rauchwarter viel Erfolg für ihre Aufgabe und freuen uns auf die Zusammenarbeit!“, so die SPÖ-Frauen. **** (Schluss) bj