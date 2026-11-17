Sankt Pölten (OTS) -

„Kein Abgeordneter hat einen schnelleren Schwung als Manuel Brunner. Ich bin überzeugt, dass Manuel Brunner auch auf der Piste im Hohen Haus eine ausgezeichnete Figur abgeben und die Anliegen und Sorgen unserer Landsleute stets in den Mittelpunkt stellen wird“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer den Einzug des zweifachen Schiweltmeisterschaftsteilnehmers (Slalom, RTL) Manuel Brunner ins Parlament.

„Manuel hat als geschäftsführender Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Purgstall ausgezeichnete Arbeit geleistet und vertritt unsere freiheitlichen Werte vom Scheitel bis zur Sohle. Er versteht es wie kaum ein anderer, stets am Puls der Niederösterreicher zu sein. Für ihn sind unsere Werte und Traditionen nicht verhandelbar. Für Manuel ist ,Niederösterreich zuerst' nicht nur ein Motto, sondern eine Lebenseinstellung. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg“, schließt Udo Landbauer.