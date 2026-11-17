Wien (OTS) -

Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (FSG GÖD) hat im Rahmen ihrer 19. Fraktionskonferenz am 17. November 2026 die Weichen für die Zukunft gestellt. Daniela Rauchwarter wurde mit 98,41% der Delegiertenstimmen zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie folgt damit auf Hannes Gruber, der die Fraktion über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat.

An der Spitze des neu gewählten Teams stehen ihr künftig Stefan Seebauer, Susanne Schubert und Stefan Kroyer als stellvertretende Vorsitzende zur Seite.

In ihrer Antrittsrede bedankt sich Rauchwarter für das entgegengebrachte Vertrauen und betonte die zentralen Schwerpunkte der kommenden Funktionsperiode: „Ich übernehme Verantwortung in einer Zeit, in der vieles in Bewegung ist. Die Anforderungen im öffentlichen Dienst steigen, die Belastung der Kolleginnen und Kollegen wächst, und die Erwartungen an eine starke Interessenvertretung sind hoch. Wir werden gefordert sein - in Verhandlungen, in der Vertretung unserer Mitglieder, im Umgang mit politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und nicht zuletzt in der Frage, wie wir junge Kolleginnen und Kollegen für unsere Anliegen gewinnen. Diesen Herausforderungen trete ich mit Respekt gegenüber, aber auch mit großer Zuversicht, weil ich weiß, wie viel Erfahrung, Kompetenz und Engagement in unserer Fraktion steckt. Ich danke Hannes Gruber, der mit seinem Einsatz, seiner Erfahrung und seinem Engagement wesentlich dazu beigetragen, dass die FSG in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst eine starke und verlässliche Stimme ist.“

Auch der scheidende Vorsitzende Hannes Gruber gratulierte seiner Nachfolgerin sowie dem gesamten Team: „Daniela Rauchwarter bringt gemeinsam mit ihren Stellvertreter:innen die idealen Voraussetzungen mit, um die FSG GÖD stark und handlungsfähig in die Zukunft zu führen.“

Zur Person: Daniela Rauchwarter stammt aus dem Bereich der Pflichtschullehrer:innen und verfügt über langjährige gewerkschaftliche Erfahrung. Bereits seit November 2016 leitete sie den Bereich Besoldung in der GÖD.