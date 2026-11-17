Wien (OTS) -

„Bis 17.11. gehört die Lohnsteuer den Pensionen.“ So lautet eine erschreckende Berechnung der Agenda Austria. Jeder Euro, der neben der Pensionsversicherung aus dem Bundesbudget beigesteuert wird, erhöht Österreichs Schulden und verhindert Zukunftsinvestitionen. JUNOS begrüßen grundsätzlich die Einführung des Nachhaltigkeitsmechanismus, fordern aber eine deutlich frühere Umsetzung der Maßnahmen.

„Seit Jahren schieben fast alle Parteien das Problem vor sich hin, und das auf Kosten der nächsten Generation! Dabei zeigen die aktuellen Zahlen schon, dass die gesetzten Ziele nicht eingehalten werden können. Notwendige Maßnahmen jetzt noch zu verschieben, ist schwerst unverantwortlich“, so JUNOS-Bundesvorsitzende Susanna Riedlsperger. „Es braucht einen Pensionsautomatismus, der das Pensionsantrittsalter an die Lebenserwartung knüpft, um die Pensionsausgaben langfristig auf einem nachhaltigen Pfad zu halten. Nur so wird verhindert, dass Entscheidungen über Pensionen immer nur mit Blick auf den nächsten Wahlkampf getroffen werden.“