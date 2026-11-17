Wien (OTS) -

Lange Zeit galt das Porträt eines alten Mannes aus dem Kunsthistorischen Museum als Werk eines anonymen Malers – bis es nun dem großen Barockkünstler Bernini zugeschrieben werden konnte. Diese spektakuläre Neuentdeckung steht im Zentrum der Ausstellung des KHM, die eine spannende Spurensuche rund um das Werk nachzeichnet und Bernini aus einer neuen Perspektive beleuchtet: als Porträtmaler. Im Dialog mit rund fünfzehn hochkarätigen Leihgaben eröffnet sich ein neuer Blick auf einen der bedeutendsten Künstler Italiens des 17. Jahrhunderts.

DATUM/ORT:

Montag, 30. November 2026 um 10 Uhr, Palais Lobkowitz/Theatermuseum, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien



ES SPRECHEN:

Jonathan Fine, Generaldirektor des KHM-Museumsverbands

Gudrun Swoboda, Kuratorin der Ausstellung

ANMELDUNG:

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis 26. November unter [email protected].



Aufgrund des internationalen Interesses an der Ausstellung wird die Pressekonferenz auf Englisch stattfinden.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.