- 17.11.2026, 16:21:02
- /
- OTS0182
Produktsicherheitsrückruf
FUN TRADING GmbH ruft folgendes Produkt zurück: Jurassic Dino-Shooter
FUN TRADING GmbH ruft folgendes Produkt zurück: Jurassic Dino-Shooter
Beschreibung des zurückgerufenen Produkts, einschließlich Informationen zur Identifizierung des Produkts:
Hersteller: FUN TRADING GmbH Langenkamp 14, 22880 Wedel
Artikel: JURASSIC EPOCH – Jurassic Dino-Shooter – Super cool
Artikelnummer: #5106
EAN Code: 4260612166037
Verkauf ab: Juni 2025
Verkauf durch: Thomas Philipps Handels GmbH
Batch: 2504
Warum ist das Produkt gefährlich?
Wenn sich Kinder - absichtlich oder unabsichtlich - die Saugnapfgeschosse in den Mund schießen besteht die Gefahr, dass das im Rachen steckende Geschoss die Atmung blockiert. Ein im Rachen steckendes, die Atmung blockierendes Geschoss kann durch die geringe Größe des Geschosses nicht wieder herausgezogen werden kann und es besteht die Gefahr des Erstickens. Dies kann zur Erstickung führen. Das Spielzeug birgt somit ein unvertretbar hohes Risiko.
WAS IST ZU TUN?
Bitte verwenden Sie das Produkt nicht mehr und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das gilt auch dann, wenn es bisher nicht zu Auffälligkeiten mit dem Produkt gekommen ist.
Bitte geben Sie das Produkt in einer Filiale der Thomas Philipps Handels GmbH zurück.
ABHILFEMASSNAHEN FÜR DEN VERBRAUCHER
Verbrauchern steht die folgende Abhilfemaßnahme zur Verfügung:
Erstattung des Kaufpreises
KONTAKT
FUN TRADING GMBH
Langenkamp 14, 22880 Wedel
Phone: +49 4103 129 635
www.funtrading.de
ACHTUNG: Machen Sie andere auf diesen Rückruf aufmerksam, insbesondere wenn Sie jemanden kennen, dem das zurückgerufene Produkt angeboten, geliehen oder verkauft wurde.
Rückfragen & Kontakt
Thomas Philipps Handels GmbH
Telefon: +43 1 934 63 300
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF