Österreich (OTS) -

FUN TRADING GmbH ruft folgendes Produkt zurück: Jurassic Dino-Shooter

Beschreibung des zurückgerufenen Produkts, einschließlich Informationen zur Identifizierung des Produkts:

Hersteller: FUN TRADING GmbH Langenkamp 14, 22880 Wedel

Artikel: JURASSIC EPOCH – Jurassic Dino-Shooter – Super cool

Artikelnummer: #5106

EAN Code: 4260612166037

Verkauf ab: Juni 2025

Verkauf durch: Thomas Philipps Handels GmbH

Batch: 2504

Warum ist das Produkt gefährlich?

Wenn sich Kinder - absichtlich oder unabsichtlich - die Saugnapfgeschosse in den Mund schießen besteht die Gefahr, dass das im Rachen steckende Geschoss die Atmung blockiert. Ein im Rachen steckendes, die Atmung blockierendes Geschoss kann durch die geringe Größe des Geschosses nicht wieder herausgezogen werden kann und es besteht die Gefahr des Erstickens. Dies kann zur Erstickung führen. Das Spielzeug birgt somit ein unvertretbar hohes Risiko.

WAS IST ZU TUN?

Bitte verwenden Sie das Produkt nicht mehr und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das gilt auch dann, wenn es bisher nicht zu Auffälligkeiten mit dem Produkt gekommen ist.

Bitte geben Sie das Produkt in einer Filiale der Thomas Philipps Handels GmbH zurück.

ABHILFEMASSNAHEN FÜR DEN VERBRAUCHER

Verbrauchern steht die folgende Abhilfemaßnahme zur Verfügung:

Erstattung des Kaufpreises

KONTAKT

FUN TRADING GMBH

Langenkamp 14, 22880 Wedel

Phone: +49 4103 129 635

[email protected]

www.funtrading.de

ACHTUNG: Machen Sie andere auf diesen Rückruf aufmerksam, insbesondere wenn Sie jemanden kennen, dem das zurückgerufene Produkt angeboten, geliehen oder verkauft wurde.