Wien (OTS) -

„Michael Ludwig feiert den Song Contest als wirtschaftlichen Triumph, doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich seine Jubelmeldung als reine Zahlenspielerei. Die präsentierte WIFO-Studie liefert weder eine vollständige Kostenrechnung noch einen Nachweis, dass sich der ESC für Wien tatsächlich gerechnet hat. Ludwig verkauft den Wienern wirtschaftliche Effekte als finanziellen Erfolg, den er überhaupt nicht belegen kann“, kritisiert FPÖ-Wien-Chef Stadtrat Dominik Nepp.

Besonders dreist ist die Darstellung der angeblichen 77 Millionen Euro Wertschöpfung. „Diese Summe ist kein Gewinn für die Stadt Wien. Tatsächlich entfielen davon nur 59 Millionen Euro auf Wien. Allerdings sind 59 Millionen Euro Wertschöpfung nicht mit Einnahmen für das Wiener Stadtbudget gleichzusetzen. Gleichzeitig fehlen wesentliche Kosten für Polizei, Feuerwehr, Wiener Linien und städtisches Personal. Ludwig behauptet, unter dem Budget von 22,6 Millionen Euro zu bleiben, obwohl die tatsächlichen Gesamtkosten gar nicht vollständig erfasst sind. Das ist keine seriöse Bilanz, sondern ein wirtschaftspolitisches Hütchenspiel“, so Nepp.

Auch die touristische Erfolgsgeschichte werfe Fragen auf. Ausgerechnet während der ESC-Woche waren die Wiener Beherbergungsbetriebe laut WIFO schlechter ausgelastet als im Vorjahr. Die Studienautoren sehen darin Hinweise, dass andere Gäste ihre Aufenthalte zeitlich verschoben haben. „Wie passt das zu Ludwigs Erzählung vom außergewöhnlichen Tourismusboom? Wenn die Hotels ausgerechnet während eines internationalen Großereignisses schlechter ausgelastet sind als im Vorjahr, dann muss man diese Entwicklung erklären, statt sich ausschließlich mit positiven Zahlen selbst zu feiern“, betont Nepp.

Die behaupteten langfristigen Tourismuseffekte sind zudem keineswegs nachgewiesen. Die Studie räumt selbst ein, dass sich der Einfluss des Song Contests nicht von anderen Faktoren wie neuen Flugverbindungen oder Werbemaßnahmen trennen lässt. Ebenso wenig sind die rund 990 Beschäftigungsverhältnisse mit neuen Dauerarbeitsplätzen gleichzusetzen.

„Wien sitzt auf rund 15 Milliarden Euro Schulden und steuert auf eine weitere massive Verschuldung zu. Gerade in dieser Situation hat Ludwig die Pflicht, jeden eingesetzten Steuereuro nachvollziehbar abzurechnen. Stattdessen präsentiert er eine Hochglanzbilanz, bei der die entscheidende Frage unbeantwortet bleibt: Was hat der Song Contest die Wiener Steuerzahler tatsächlich gekostet und was hat er ihnen konkret gebracht? Wir fordern die vollständige Offenlegung sämtlicher direkter und indirekter Kosten sowie eine seriöse Kosten-Nutzen-Rechnung. Die Wiener haben ein Recht auf die ganze Wahrheit statt auf Ludwigs nächste Selbstbeweihräucherung“, stellt Nepp abschließend klar.