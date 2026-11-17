Wiesbaden (OTS) -

Wiesbaden (ots)

Prof. Svetlana Mojsov, Prof. Dr. Richard DiMarchi und Prof. Dr. Dr. h.c. Matthias H. Tschöp für bahnbrechende Forschungen zu Stoffwechselerkrankungen und Adipositas-Therapien ausgezeichnet.

Ministerpräsident Boris Rhein überreicht den mit insgesamt einer Million Euro dotierten Medizinpreis in der Hessischen Staatskanzlei

Titia große Broermann: "Die diesjährigen Preisträger zeigen eindrucksvoll, wie aus wissenschaftlicher Neugier medizinischer Fortschritt entsteht, der das Leben von Millionen Menschen verändern kann."

Prof. Svetlana Mojsov (The Rockefeller University), Prof. Dr. Richard DiMarchi (Indiana University) und Prof. Dr. Dr. h.c. Matthias H. Tschöp (Ludwig-Maximilians-Universität München) sind mit dem Broermann Medical Innovation Award 2026 ausgezeichnet worden. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein überreichte den Preis im Rahmen eines Festakts in der Hessischen Staatskanzlei.

Der mit insgesamt einer Million Euro dotierte Broermann Medical Innovation Award zählt zu den weltweit höchstdotierten medizinischen Auszeichnungen. Er würdigt in diesem Jahr drei Wissenschaftler, deren grundlegende Arbeiten entscheidend dazu beigetragen haben, moderne GLP-1-basierte Therapien gegen Adipositas und Diabetes zu ermöglichen. Gestiftet wurde der Preis von Dr. Bernard große Broermann, dem Gründer der Asklepios Kliniken Gruppe.

In Anwesenheit von Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft würdigte Ministerpräsident Boris Rhein die internationale Bedeutung der ausgezeichneten Forschungsleistungen:

Boris Rhein, Ministerpräsident Hessen: "Mit ihrer Forschung haben Prof. Dr. Richard D. DiMarchi, Prof. Dr. Svetlana Mojsov und Prof. Dr. med. Dr. h.c. Matthias Tschöp ein neues Kapitel in der Stoffwechseltherapie aufgeschlagen. Ihre Arbeiten haben die wissenschaftliche Grundlage für etwas gelegt, das umgangssprachlich als ,Abnehmspritze' bezeichnet wird. Aus grundlegenden Erkenntnissen über den menschlichen Stoffwechsel ist somit eine neue Generation von Therapien hervorgegangen und hat den Weg für Behandlungsmöglichkeiten bei Diabetes und Adipositas bereitet. Auch Folgeerkrankungen können dadurch verringert oder in den Griff bekommen werden."

Prof. Dr. Werner Seeger, Vorsitzender der Jury des Broermann Awards, betonte: "Die Arbeit der diesjährigen Preisträger zeigt eindrucksvoll: Aus wissenschaftlicher Pionierarbeit wird medizinische Realität. Ihre Entdeckungen zu GLP-1 und Polyagonisten haben die Behandlung von Adipositas und Diabetes grundlegend neu definiert und bringen Millionen Menschen weltweit neue Hoffnung."

Prof. Svetlana Mojsov erklärte: "Es ist mir eine große Ehre und Freude, den Broermann-Preis für meine Arbeit an GLP-1 entgegenzunehmen - eine Arbeit, die vor über 40 Jahren mit einer Hypothese begann und heute das Leben und die Gesundheit von Millionen Menschen weltweit verbessert."

Prof. Dr. Richard DiMarchi merkte an: "In den letzten zehn Jahren haben Inkretein-basierte Medikamente die Behandlung von Übergewicht grundlegend revolutioniert - aufbauend auf mehr als 50 Jahren wissenschaftlicher Forschung. Dieser Durchbruch ist vergleichbar mit den historischen Fortschritten bei der Einstellung von Blutzucker, Cholesterin und Blutdruck. Er stellt einen entscheidenden Fortschritt für das öffentliche Gesundheitswesen dar und verbessert das Wohlbefinden von Millionen von Patientinnen und Patienten."

Prof. Dr. Dr. h.c. Matthias H. Tschöp ergänzte: "Es ist eine große Ehre, diese Auszeichnung gemeinsam mit Svetlana Mojsov und Richard DiMarchi entgegenzunehmen. Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere jahrzehntelange Arbeit an den wissenschaftlichen Grundlagen und der Entwicklung therapeutischer Prinzipien, die die moderne Revolution in der medikamentösen Behandlung von Adipositas ausgelöst haben, internationale Anerkennung findet. Es ist besonders erfreulich zu sehen, wie diese Entdeckungen weltweit die Behandlungsmöglichkeiten von Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettleber und vielen weiteren mit Adipositas verbundenen Erkrankungen verändern."

Titia Olivia große Broermann, Gesellschafterin der Asklepios Kliniken Gruppe, fügte hinzu: "Der Broermann Medical Innovation Award steht für die Überzeugung, dass medizinischer Fortschritt dort beginnt, wo wissenschaftlicher Mut auf den Willen trifft, das Leben von Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern. Die diesjährigen Preisträger zeigen eindrucksvoll, wie aus wissenschaftlicher Neugier und jahrzehntelanger Forschung Therapien entstehen können, die das Leben von Millionen Menschen verändern. Mit dieser Auszeichnung möchten wir ihre herausragenden Leistungen sichtbar machen und zugleich Forschende weltweit ermutigen, neue Wege zu gehen. Im Namen meiner Familie und der Asklepios Kliniken Gruppe gratuliere ich Prof. Mojsov, Prof. DiMarchi und Prof. Tschöp von Herzen."

Grundlagen für eine neue Generation von Therapien

Prof. Svetlana Mojsov, Prof. Dr. Richard DiMarchi und Prof. Dr. Dr. h.c. Matthias H. Tschöp wurden für ihre grundlegenden Beiträge zur Stoffwechselforschung ausgezeichnet. Ihre Arbeiten zur Aufklärung des bioaktiven GLP-1, der Signalübertragung zwischen Darm und Gehirn sowie der Entwicklung von Multi-Hormon-Co-Agonisten (Polyagonisten) legten den Grundstein für moderne Medikamente zur Gewichtsregulierung und Blutzuckerkontrolle.

Zu den Preisträgern

Prof. Svetlana Mojsov (geboren in Skopje, Nordmazedonien) promovierte in Biochemie an der Rockefeller University bei Nobelpreisträger Bruce Merrifield mit dem Schwerpunkt Festphasen-Peptidsynthese. Während ihrer Forschung am Massachusetts General Hospital und der Harvard Medical School in den 1980er-Jahren identifizierte und synthetisierte sie chemisch die aktive Form von Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) mit 31 Aminosäuren und wies deren physiologische Rolle bei der Stimulierung der Insulinsekretion nach. Ihre bahnbrechenden Entdeckungen erwiesen sich als entscheidend für die spätere Entwicklung von GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Derzeit ist sie als Research Professor an der Rockefeller University in New York tätig.

Prof. Dr. Richard DiMarchi (geboren in New York, USA) promovierte in Biochemie an der Indiana University. Nach akademischer Forschung an der Rockefeller University leitete er über zwei Jahrzehnte lang große Forschungs- und Entwicklungsabteilungen bei Eli Lilly and Company, wo er die Entwicklung von Humaninsulin und Analoga (Humalog®) und rHGH (Humatrope®) wegweisend prägte. Als weltweit renommierter Peptidchemiker und Innovator hält er über 100 Patente und hat acht erfolgreiche Biotech-Unternehmen mitgegründet. Derzeit ist er Distinguished Professor für Chemie und Inhaber des Gill-Lehrstuhls für Biomolekulare Wissenschaften an der Indiana University.

Prof. Dr. Dr. h.c. Matthias H. Tschöp (geboren in München, Deutschland) absolvierte sein Medizinstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Nach klinischer Tätigkeit in der Endokrinologie und Forschung bei Eli Lilly baute er Forschungslaboratorien an der University of Cincinnati und bei Helmholtz Munich auf. Tschöp entdeckte die Schlüsselrolle von Ghrelin bei der Hungersignalisation und entwickelte in enger Zusammenarbeit mit Richard DiMarchi das Konzept der Multi-Hormon-Co-Agonisten (duale und dreifache Darmhormon-Rezeptor-Agonisten wie GLP-1/GIP- und GLP-1/GIP/Glukagon-Moleküle). Derzeit ist er Präsident der LMU München.

Über den Broermann Medical Innovation Award

Der Broermann Medical Innovation Award wurde 2024 von Dr. Bernard große Broermann, Namensgeber und Gründer der Asklepios Kliniken, ins Leben gerufen. Bereits zu Lebzeiten zeichnete sich Dr. große Broermann durch die Vision aus, ein innovatives Gesundheitsunternehmen zu schaffen, das echten Nutzen für Menschen stiftet. Unter seiner Leitung setzte Asklepios Maßstäbe in medizinischer Innovation, investierte gezielt in modernste Medizintechnik und digitale Lösungen und förderte so den Fortschritt in der Patientenversorgung - Werte, die auch dem Broermann Medical Innovation Award zugrunde liegen. Mit dem Preis lebt seine Vision weiter und unterstreicht über seine Lebenszeit hinaus das Engagement, das in seiner Stiftung fortwirkt.

Nominierungsphase 2027

Die Nominierungsphase für den Broermann Medical Innovation Award 2027 hat begonnen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt können bis zum 01. März 2027 nominiert werden. Weitere Informationen zum Preis, zu den Nominierungskriterien und zum Auswahlprozess stehen auf der Award-Website zur Verfügung.

Bilder von der Preisverleihung können zeitnah nach der Veranstaltung unter nachfolgender Internetseite abgerufen werden:

https://www.broermann-award.org/press/

Broermann Medical Innovation Award

www.broermann-award.com

www.facebook.com/people/Broermann-Medical-Innovation-Award/61567211302915/

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