Wien (OTS) -

Wer über WO FEIERN eine Feier plant, zahlt nichts. Die Wiener Plattform finanziert sich über fixe Abos der gelisteten Betriebe statt über Vermittlungsprovisionen. Was das für Gastronomen, Eventlocations und Suchende bedeutet und wo das Modell an Grenzen stößt, erklärt Head of Sales Bernhard Löffler.

WO FEIERN: Provisionsfreies Abo-Modell mit planbaren Kosten

Während viele Vermittlungsportale an jeder Buchung mitverdienen, setzt die Wiener WOFEIERN GmbH auf ein fixes Abo. Gelistete Locations und Dienstleister zahlen unabhängig von der Anzahl vermittelter Aufträge einen festen Betrag. Zusätzliche Vermittlungsprovisionen oder Managementgebühren fallen nicht an. Für Gastronomie- und Hotelbetriebe bedeutet das kalkulierbare Kosten, während Suchende die Plattform kostenlos und ohne Registrierung nutzen können. Die Idee entstand aus der Betreuung zahlreicher Gastronomiekunden durch die Unternehmensgruppe hinter WO FEIERN. Nach der Pandemie suchten viele Betriebe nach neuen Wegen zur Kundengewinnung. Das provisionsfreie Abo-Modell wurde zum Kern der Plattform, die im Oktober 2022 online ging. Im Jänner 2025 folgte die Gründung einer eigenen GmbH.

Anfragen samt Kontaktdaten: Was Betriebe für ihr Abo bekommen

Der Kern des Modells liegt in der direkten Kontaktvermittlung. Anfragen werden samt Kontaktdaten unmittelbar an den Betrieb weitergegeben. Anders als bei manchen provisionsbasierten Portalen erfolgt die weitere Kommunikation ohne Umweg über die Plattform. Gastgeber und Location verhandeln Preise und Konditionen selbst, auch die Buchung erfolgt direkt.

Bezahlte Sichtbarkeit: Bernhard Löffler zu den Vorbehalten

Head of Sales Bernhard Löffler begegnet in Gesprächen mit Betrieben vor allem drei Bedenken: zusätzliche Kosten ohne messbaren Erfolg, fehlender Zugriff auf Kundendaten und versteckte Gebühren. Das Modell soll diese Vorbehalte ausräumen. Anfragen gehen vollständig an den Betrieb, zusätzliche Vermittlungsgebühren fallen nicht an. Der Nutzen eines Eintrags lässt sich anhand konkreter Kontakte statt ausschließlich anhand von Klickzahlen bewerten.

Die richtige Eventlocation finden, ohne zusätzliche Provisionen

Auch für Suchende kann das Modell Vorteile bieten. Vermittlungsprovisionen können sich auf Veranstaltungspreise auswirken. WO FEIERN wirbt deshalb mit einer Bestpreisgarantie und dem Verzicht auf versteckte Gebühren. Nutzer können mehrere Locations gleichzeitig anfragen und nach Lage, Ausstattung und Infrastruktur vergleichen. Das Angebot umfasst Hotels, Restaurants, Seminarräume sowie Dienstleister wie DJs und Caterer. Insgesamt bündelt die Plattform über 150 Eventlocations in Österreich.

Abo für Eventlocations in Österreich: Wo das Modell an Grenzen stößt

Beim Abo-Modell trägt der Betrieb das wirtschaftliche Risiko. Auch in Monaten mit wenigen Anfragen fallen die vereinbarten Kosten an. Ob sich die Mitgliedschaft rechnet, hängt von Standort, Saison und Art der Location ab. Zudem bildet das Portal ausschließlich teilnehmende Betriebe ab. Bernhard Löffler sieht die Herausforderung darin, das Angebot kontinuierlich auszubauen und passende Anfragen zu vermitteln. Nach Angaben der Plattform konnten bereits neu gegründete Betriebe darüber erste Umsätze erzielen. Langfristig soll WO FEIERN zur zentralen Anlaufstelle für die Veranstaltungsplanung in Österreich werden.

Weitere Informationen zu Eventlocations, Dienstleistern und dem Abo-Modell für Partnerbetriebe finden Interessierte unter www.wofeiern.at.