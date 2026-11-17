Wien (OTS) -

Ob Strategieklausur, Sommerfest oder Teamtag: Die Wahl des Veranstaltungsorts bedeutet für Unternehmen oft Budgetverantwortung, Abstimmungen und Termindruck. Die Wiener Plattform WO FEIERN bündelt österreichweit Locations für Firmenfeiern, Seminare und Teambuilding und leitet Anfragen ohne Vermittlungsgebühr direkt an die Betriebe weiter. Head of Sales Bernhard Löffler erklärt, worauf Firmenkunden bei der Suche achten.

Eventlocation für Firmenfeiern in Österreich: Budget und Planung

Wer eine Firmenveranstaltung organisiert, muss meist ein festgelegtes Budget einhalten und mehrere Entscheidungsträger einbeziehen. Oft übernehmen Mitarbeitende aus Assistenz, Personalabteilung oder Marketing diese Aufgabe neben dem Tagesgeschäft. Hier setzt WO FEIERN an: Die Plattform der Wiener WOFEIERN GmbH bündelt österreichweit Eventlocations und Dienstleister und verbindet Unternehmen direkt mit den Betrieben. Die Buchung erfolgt bei der jeweiligen Location, ohne Vermittlungsprovision für Suchende. Das Angebot reicht von Weihnachtsfeiern und Sommerfesten bis zu Seminaren und Incentive-Veranstaltungen.

Die richtige Eventlocation finden: Angebote gezielt vergleichen

Bei der Locationsuche sind wichtige Angaben zu Kapazität, Ausstattung oder Technik häufig auf verschiedene Websites verteilt. WO FEIERN setzt deshalb auf übersichtliche Profile mit Informationen zu Adresse, Gästeanzahl, Räumlichkeiten und teilweise Google-Bewertungen. Über Filter nach Lage, Ausstattung und Infrastruktur lassen sich passende Angebote eingrenzen. Mehrere Locations können gleichzeitig angefragt und anschließend direkt verglichen werden. Diese gebündelte Locationsuche soll Unternehmen die Vorbereitung interner Entscheidungen erleichtern.

Location für Seminare in Österreich: Ausstattung entscheidet

Bei Seminaren und Workshops zählen neben der Gästezahl auch Raumaufteilung, Bestuhlung und technische Ausstattung. Das IL TORO am Wiener Rudolfsplatz bietet laut Profil Platz für bis zu 120 Personen sowie WLAN, Flatscreen, Tontechnik und hauseigenes Catering. Neben Firmenfeiern sind auch Meetings, Präsentationen und Seminare möglich. Wer diese Details vorab berücksichtigt, vermeidet Rückfragen und findet schneller passende Veranstaltungsorte.

Teambuilding und Incentives: Individuelle Konzepte gefragt

Bernhard Löffler, Head of Sales bei WO FEIERN, kennt die Anforderungen von Firmenkunden und Partnerbetrieben. „Ganz oben stehen ein realistischer Eindruck der Location schon vor der ersten Anfrage und eine rasche, verlässliche Rückmeldung“, sagt Löffler. Neben Firmenfeiern gewinnen kleinere Gruppen und flexible Konzepte an Bedeutung, etwa Seminare mit anschließendem Abendprogramm am selben Ort. Beim Teambuilding muss die Location zu Team und Anlass passen, nicht nur ausreichend Platz bieten. „Je präziser Anlass, Datum und Gästezahl in der Anfrage stehen, desto schneller kommt ein Angebot zurück, mit dem intern weitergearbeitet werden kann.“

WO FEIERN: Direkter Kontakt und kurze Entscheidungswege

Über das Anfrageformular können Unternehmen Gästezahl, Datum und Anlass angeben sowie Preise und Verfügbarkeit erfragen. Die Kontaktdaten gehen direkt an den Betrieb. Ohne konkrete Location lässt sich über den Partyfinder nach Anlass, Wunschdatum, Gästezahl und Bundesland suchen. Ergänzend stehen Dienstleister für Catering, Eventausstattung und Unterhaltung zur Auswahl. Regionale Kategorien erleichtern die Suche in Wien, Graz, Linz, Salzburg und weiteren Städten. WO FEIERN möchte sein Angebot laufend erweitern und Unternehmen die Suche nach passenden Veranstaltungsorten erleichtern.

Weitere Informationen zu Eventlocations für Firmenfeiern, Seminare und Teambuilding in Österreich finden Interessierte unter www.wofeiern.at.