St. Pölten (OTS) -

Mit einem feierlichen Festakt beging das BG/BRG Purkersdorf am heutigen Dienstag sein 30-jähriges Bestehen. „Eine gute Schule vermittelt nicht nur Wissen, sondern fördert Talente, eröffnet Chancen und bereitet junge Menschen auf die Herausforderungen einer sich ständig verändernden Gesellschaft vor. Das BG/BRG Purkersdorf leistet dazu seit drei Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Als Privatgymnasium startete die Schule 1996 mit 64 Schülerinnen und Schülern sowie zwölf Lehrkräften in einem provisorischen Holz-Containerbau. Ein wichtiger Meilenstein folgte 2002 mit der Umwandlung in ein öffentliches Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium sowie dem Umzug in das neu errichtete Schulgebäude. Aufgrund steigender Schülerzahlen wurde die Schule zwischen 2013 und 2015 durch einen weiteren Gebäudeteil erweitert. Heute besuchen mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler das BG/BRG Purkersdorf. Rund hundert Lehrkräfte begleiten sie auf ihrem Bildungsweg. Seit 2024 ist Harald Ruiss mit der Leitung der Schule betraut.

Das Bildungsangebot umfasst unterschiedliche Schulformen und ermöglicht eine gezielte Schwerpunktsetzung. Neben dem Gymnasium bietet das Realgymnasium Vertiefungen in den Bereichen Naturwissenschaften sowie Kunst und Kultur. Sprachen, Mathematik, Informatik, digitale Grundbildung, Musik, kreative Fächer und Bewegung und Sport ergänzen das breite Unterrichtsangebot. Besonderes Augenmerk legt die Schule auf individuelle Förderung, projektorientiertes Lernen und fächerübergreifenden Unterricht. Auch Digitalisierung, ökologische Bildung, internationale Kommunikation und soziale Kompetenzen haben einen hohen Stellenwert. Verschiedene Kooperationen und Zertifizierungen unterstreichen die kontinuierliche Weiterentwicklung des Schulstandorts.

Das 30-jährige Jubiläum bot damit nicht nur Gelegenheit, auf die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte zurückzublicken, sondern auch die Bedeutung des BG/BRG Purkersdorf als modernen und vielfältigen Bildungsstandort für die Region hervorzuheben.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]