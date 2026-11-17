Vaduz/Wien (OTS) -

Österreichs Wirtschaft schwächelt seit Jahren, der Wohlstand schrumpft, bergauf geht es nur mit der Staatsquote und den Schulden. Welche Weichen muss die österreichische Politik stellen, um Wohlstand und Lebensqualität langfristig zu sichern? In Neustart für Österreich werden nicht nur die sattsam bekannten Probleme des Staates beschrieben, sondern Werkzeuge für echte Reformen bereitgestellt.

Der Sammelband soll die Politik wachrütteln und Denkanstöße liefern. Nationalratsabgeordnete sind herzlich eingeladen, das Buch am Mittwoch 18.11. von 7:30 – 8:45 Uhr am Brunnen vor dem Parlament entgegenzunehmen.

Leseproben aus Neustart für Österreich:

„Der Staat ist nicht für das Wohlbefinden und Glück des Einzelnen zuständig. Das richtet sich weniger gegen einen modernen Sozialstaat, wohl aber gegen einen überbordenden Wohlfahrtsstaat, der für nahezu alle Befindlichkeiten zuständig sein will.“

Der Philosoph Konrad Paul Liessmann über die staatliche Rundumbetreuung.

„Wer Schulen wie Behörden führt, darf sich nicht wundern, wenn sie auch so funktionieren.“

Carmen Treml über die ungelösten Probleme in unserem Bildungssystem.

„Die Dezentralisierung der Einnahmen führt zu einer effizienteren Bereitstellung öffentlicher Güter.“

Die Ökonomin Monika Köppl-Turyna über die Vorteile des Föderalismus, der Mehrgleisigkeiten vermeidet.

„Wir müssen in einem ersten Schritt alle Förderungen auf null setzen. Danach nehmen wir ein weißes Blatt Papier und fangen von vorne an. Jede neue Förderung, die darauf Platz finden soll, muss schlüssig begründet werden.“

Der Volkswirt Hanno Lorenz hat einen Plan, wie der Förderdschungel gerodet wird.

„Kürzen wir die staatlichen Mittel und erlauben wir gleichzeitig den Parteien, höhere Beträge aus Kleinspenden zu sammeln. Das entlastet nicht nur das Budget, sondern verringert auch die Abhängigkeit der Parteien von staatlichen Zuwendungen.“

Der Politikwissenschaftler Laurenz Ennser-Jedenastik zur rekordverdächtigen Höhe der österreichischen Parteienförderung.

Alle Autoren im Sammelband Neustart für Österreich: Dénes Kucsera, Konrad Paul Liessmann, Gerald Loacker, Ernest Pichlbauer, Signe Smith Jervelund, Hanno Lorenz, Laurenz Ennser-Jedenastik, Carmen Treml, Ralph Schöllhammer, Martin Halla, Andreas Treichl, Søren Obling, Jan Kluge, Stefan Kooths, Velina Tchakarova