Wien (OTS) -

„Die WIFO-Studie liefert schwarz auf weiß, was viele von uns im Mai erwartet haben: Der Eurovision Song Contest hat Wien nicht nur zum Klingen gebracht, er hat sich auch gerechnet. Jeder Euro, den die ausrichtenden Organisationen aus Eigenmitteln investiert haben, hat laut Berechnungen eine Wertschöpfung von stolzen 2,20 Euro ausgelöst. Dieses Geld war klug eingesetzt: Es landet in Hotels, Beisln, Geschäften und in den Geldbörsen vieler Wiener Beschäftigter“, betont SPÖ-Gemeinderat Christian Deutsch, Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitales und Internationales.

„Unser Bürgermeister Dr. Michael Ludwig hat von Anfang an klargemacht: In Wien kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz und jedes Prozent Wachstum. Der Song Contest beweist, wie wirksam dieser Kurs ist. Rund 990 Beschäftigungsverhältnisse stehen mit der Austragung in Zusammenhang, 59 Millionen Euro Bruttowertschöpfung sind direkt in unserer Stadt entstanden. Mein Dank gilt Bürgermeister Ludwig, ebenso Vizebürgermeisterin Barbara Novak, ESC-Koordinator Norbert Kettner, dem WienTourismus und allen helfenden Händen, die monatelang hinter den Kulissen angepackt haben“, so Deutsch.

Wirkung weit über die Stadthalle hinaus

Laut WIFO löste der ESC 2026 österreichweit eine Bruttowertschöpfung von 77,2 Millionen Euro aus. Den öffentlichen Haushalten bescherte das Großereignis zusätzlich rund 33 Millionen an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, der Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt erreichte 86 Millionen. Am stärksten profitierten Beherbergung und Gastronomie, gefolgt von Sicherheits- und Veranstaltungsdienstleistungen, Verkehr sowie Handel. Übernachtungsgäste blieben im Schnitt rund vier Nächte und damit deutlich länger als der Wiener Durchschnitt von 2,3 Nächten. Dass die Wirkung nachhallt, zeigt der Blick zurück: Nach dem ESC 2015 verbuchte Wien über drei Jahre rund 1,7 Millionen zusätzliche Nächtigungen ausländischer Gäste.

„Was mich besonders freut: Der Song Contest hat nicht nur Kassen, sondern auch Herzen gefüllt. Vor den Bildschirmen haben 131 Millionen Menschen eine offene, sichere und lebensfrohe Stadt erlebt. Wir in Wien beweisen damit: Kluge Wirtschaftspolitik und hohe Lebensqualität schließen einander nicht aus, sie beflügeln sich gegenseitig. Genau so machen wir die lebenswerteste Stadt der Welt jeden Tag ein Stück lebenswerter“, so Deutsch abschließend. (Schluss) sh