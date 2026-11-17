Wien (OTS) -

Die Partnerschaft von younus und der Generali Österreich wurde mit dem erstmals vergebenen TANDEM Award von Mentoring Austria ausgezeichnet. In der Kategorie „High Impact Projekte“ würdigte die Fachjury die langfristige Zusammenarbeit zugunsten von Familien mit Kindern im Vorschulalter.

Der TANDEM Award zeichnet Partnerschaften zwischen Unternehmen und sozialen Mentoring-Organisationen aus, die durch nachhaltiges Engagement und gemeinsame Zielsetzungen besondere gesellschaftliche Wirkung erzielen.

„Bei younus Mentoring erleben wir jeden Tag, wie viel eine verlässliche Beziehung bewirken kann. Damit solche Beziehungen entstehen können, braucht es stabile Partnerschaften. Der TANDEM Award ist für uns da eine besondere Anerkennung der langjährigen Zusammenarbeit mit der Generali und The Human Safety Net und der Wirkung, die wir gemeinsam für Kinder und Familien erreichen", sagt Birgit Radl-Wanko, Geschäftsführerin von younus.

Die Generali unterstützt younus im Rahmen ihrer Initiative The Human Safety Net seit mehreren Jahren auf unterschiedlichen Ebenen. Neben der finanziellen Förderung engagieren sich Mitarbeiter_innen ehrenamtlich und bringen ihre Zeit, ihre Erfahrung und ihr Wissen in die Begleitung von Familien ein.

„Als Versicherung tragen wir Verantwortung für die Gesellschaft. Deshalb unterstützen wir im Rahmen von The Human Safety Net verschiedene Initiativen, die Menschen stärken, Chancen eröffnen und Zukunftsaussichten schaffen. Die Auszeichnung freut uns besonders, weil sie die Wirkung einer Partnerschaft anerkennt, die von großem persönlichem Engagement vieler Beteiligter getragen wird", sagt Carolin Kracmer, Leiterin Marketing der Generali Österreich.

Family Mentoring für Familien mit Kindern im Vorschulalter

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht das Family Mentoring Programm (FAME), das die Generali Österreich gemeinsam mit ihrem NGO-Partner younus aufgebaut hat. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren und begleitet sie in einer Lebensphase, die für die Entwicklung der Kinder besonders prägend ist.

Seit dem Start in 2019 wurden mehr als 600 Kinder und Eltern durch die Kooperation erreicht. Rund 75 Prozent der befragten Eltern berichten von positiven Veränderungen ihrer emotionalen Balance und Elternrolle, 89 Prozent von zusätzlichen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Kinder.

Die Kooperation verbindet professionelle Mentoring-Strukturen, nachvollziehbare Wirkung und Corporate Volunteering. Im Mittelpunkt stehen verlässliche Beziehungen, die Familien stärken und neue Chancen eröffnen.

The Human Safety Net

The Human Safety Net ist eine globale Initiative der Generali Group. Gemeinsam mit Partnerorganisationen in 25 Ländern unterstützt sie Familien mit kleinen Kindern sowie geflüchtete Menschen dabei, ihr Potenzial zu entfalten und ihre Zukunft aktiv zu gestalten.

In Österreich setzt die Generali dieses Engagement gemeinsam mit younus um. Mitarbeiter_innen der Generali begleiten Familien als Mentor_innen, lesen in den Partnerkindergärten von younus vor oder unterstützen bei der Organisation und Durchführung von Programmen und Veranstaltungen. Die Auszeichnung mit dem TANDEM Award würdigt genau dieses Zusammenspiel aus langfristiger Partnerschaft, persönlichem Engagement und dem gemeinsamen Ziel: Familien zu stärken und Kindern gute Voraussetzungen für ihren weiteren Bildungsweg zu bieten.

Über younus

younus ist eine gemeinnützige Mentoring-Organisation für Kinder, Jugendliche und Familien. Wir bringen Mentees mit ehrenamtlichen Mentor_innen zusammen. In verlässlichen Beziehungen auf Augenhöhe entstehen neue Perspektiven, Erfahrungen und Chancen. Die 1:1-Mentoring-Beziehungen werden von einem psychosozialen Experten-Team professionell begleitet. younus Mentoring ist in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark aktiv.

GENERALI ÖSTERREICH

Die Generali Österreich zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und 4.500 Mitarbeiter_innen zu den führenden Versicherungsunternehmen in Österreich. Sie betreut knapp 2 Millionen Kund_innen und ist in wesentlichen Bereichen des Retailgeschäftes unter den führenden Unternehmen. Die Generali Österreich ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht.