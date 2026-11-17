Enzersfeld (OTS) -

Seit dem gestrigen Montag, 16. November 2026 können sich Teilnehmer auf redbullerzbergrodeo.com zu allen Rennbewerben des Red Bull Erzbergrodeo 2027 anmelden. Somit hat auch das erste Rennen um eine möglichst niedrige Startnummer begonnen. 2026 gingen knapp 1.200 Teilnehmer aus 41 Nationen und allen Kontinenten an den Start der Rennbewerbe am „Berg aus Eisen“. Seit gestern 9:00 Uhr (MEZ) haben sich bereits knapp tausend Fahrer aus allen Kontinenten für die 31ste Ausgabe des weltweit einzigartigen Extreme Enduro Rennens angemeldet. Ein klarer Beweis für die ungebrochene Attraktivität des Red Bull Erzbergodeo in der Szene.

Red Bull Erzbergrodeo 2027: mit der ADVENTURE TWINS Rennklasse des Iron Road Prologs kehrt das Grollen der hubraumstarken Big Enduros zurück auf den „Berg aus Eisen“!

Wenn das Red Bull Erzbergrodeo vom 27. bis 30. Mai 2027 zum bereits 31sten Mal die Weltelite des Motorrad-Offroadsports gemeinsam mit ambitionierten Enduroathleten aus allen Kontinenten am Steirischen Erzberg versammelt, werden auch die hubraumstarken Big Enduro Motorräder eine tragende Rolle spielen.

Der Iron Road Prolog fungiert nicht nur als Qualifikationsbewerb für das Red Bull Erzbergrodeo Hauptrennen, er ist die ultimative High-Speed Offroad Challenge für die mehr als 1.200 Starter. Mit einer Streckenlänge von knapp 13 Kilometern windet sich der Iron Road Prolog über die Trassen des Erz-Tagbau-Areals, über Sieg oder Gratulation entscheiden Fahrtechnik, Linienwahl und purer Speed. Gewertet werden die Competition Single Klasse (Einzylinder Motorräder), der Lady Cup (Damenwertung), die SEGWAY Quad Challenge (lenkergesteuerte ATVs) und die Twin-Zylinder Klasse für alle Adventure Zweizylinder-Motorräder.

Die ADVENTURE TWINS Rennklasse legt jetzt einen noch stärkeren Fokus auf die Big Enduros: „Wir erkennen großes Interesse sowohl von Big Enduro Fahrern als auch Herstellern am Red Bull Erzbergrodeo Iron Road Prolog. Die gewaltigen Adventure Motorräder mit 200 oder mehr Kilogramm Eigengewicht liefern auf der Erzberg-typisch kernigen Prologstrecke immer einen spektakulären Auftritt, der auch die Motorsport-Fans begeistert. Die Teilnehmer der Adventure Twins Wertung erwartet eine wirklich einzigartige Herausforderung, wo man sicher und spektakulär die Limits seiner hubraumstarken Zweizylinder-Enduro ausloten kann.“, beschreibt Katoch die ADVENTURE TWINS Prolog-Rennklasse. Startberechtigt sind alle Motorräder, die über Motoren mit mindestens 2 Zylindern verfügen.

Geplant ist auch, die Teilnehmer der neuen ADVENTURE TWINS Rennklasse als eigenen Pulk auf die Prologstrecke zu schicken. „Wir werden die Adventure Twins Starter als eigene Gruppe im Einzelstart-Modus hintereinander ins Rennen schicken. Das stärkt die Aufmerksamkeit für diese spektakulären Motorräder und wird ein gewaltiges Fest für alle Fans.“, ergänzt Katoch.

Iron Road Prolog 2027 mit eigener Strombike-Wertung

Für elektrisch angetriebene Motorräder wird beim Iron Road Prolog erstmals eine eigenständige Strombike Wertungsklasse eingeführt. „Das große Interesse von Elektromotorrädern am Iron Road Prolog 2026 hat uns positiv überrascht, eine eigene Strombike-Wertung ist daher in jedem Fall gerechtfertigt und aktualisiert das Reglement. Am Qualifikationsmodus für das Red Bull Erzbergrodeo ändert sich aber nichts: die schnellsten 500 (Motorrad)Teilnehmer aus allen Klassen dürfen sich auf den spektakulären Hauptbewerb Red Bull Erzbergrodeo Main Race freuen, sofern sie sich dafür angemeldet haben.“, ergänzt Katoch.

Red Bull Erzbergrodeo 2027: das Extreme Enduro Highlight wird noch spektakulärer

Knapp 35 Kilometer Streckenlänge, 27 zu absolvierende Checkpoints, 500 Starter und 4 Stunden Zeit... was klingt wie eine gemütliche Offroad-Ausfahrt trennt seit mehr als 3 Jahrzehnten die Spreu vom Weizen! Das härteste Einzelrennen der Extreme Enduro Szene bringt seine Teilnehmer alljährlich an ihre Grenzen und belohnt nur die Besten der Welt. 2026 erreichten 15 von 500 Fahrern innerhalb der vierstündigen Renndauer das Ziel, und für 2027 haben sich Karl Katoch und seine Track Builder Crew wieder neue Herausforderungen überlegt. „Wir überarbeiten gerade einige Streckenteile und werden das Schwierigkeitsniveau feintunen. Die Strecke wird absolut fahrbar bleiben und von unserer Crew behutsam an das steigende Niveau der Fahrer angepasst. Einige neue Ideen werden auf jeden Fall für spektakuläre Action sorgen!“, freut sich Karl Katoch auf das neue Streckenprofil.

Hard Enduro World Ranking made in Austria mit über 60 Nationen weltweit weiter auf Erfolgskurs

Initiiert von den Veranstaltern des Red Bull Erzbergrodeo und der Red Bull Romaniacs, werden seit dem 1. Februar 2026 Rennergebnisse für das unabhängige Hard Enduro World Ranking gewertet. EnduroWorldRanking.com ist die internationale Plattform für den Hard Enduro Sport. Sie erfasst die Ergebnisse nationaler und internationaler Veranstaltungen in vier Kategorien und fasst sie in einer regelmäßig aktualisierten Rangliste zusammen. Gewertet werden die acht besten Ergebnisse. Diese bleiben zwölf Monate lang im Ranking. So erhalten Fahrerinnen und Fahrer, Partner und die Branche einen transparenten Überblick über Leistungen und Platzierungen.

Das System orientiert sich an den Tennis-Weltranglisten von ATP und WTA und macht die Leistungen der Fahrer über mehrere Veranstaltungen hinweg vergleichbar. Für die Saison 2026 sind 100.000 US-Dollar Preisgeld ausgelobt. Die erste Vergabe richtet sich nach dem Rankingstand vom 1. Februar 2027 und wird im März 2027 ausgeschüttet.

Das Enduro World Ranking ist weder Rennserie noch Meisterschaft oder Veranstalter. Es basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Ergebnissen internationaler Hard-Enduro-Events.

Für 2027 stehen alle Zeichen auf eine erfolgreiche Erweiterung der Hard Enduro Weltrangliste. „Wir haben bereits fixe Zusagen von vielen weiteren Rennveranstaltern wie z. B. den Verantwortlichen der US Hard-Enduro Rennserie, die ab 2027 ins Hard Enduro World Ranking aufgenommen werden wollen. Ich freue mich persönlich sehr darüber, wie positiv die von allen Verbänden unabhängige Weltrangliste aufgenommen wird und sehe der Saison 2027 mit großer Spannung entgegen.“, sagt Karl Katoch, der gemeinsam mit Martin Freinademetz hinter dem Hard Enduro World Ranking steht.

Alle Infos und das aktuelle Season Ranking auf www.enduroworldranking.com