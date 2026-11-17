Wien (OTS) -

Vom 12. bis 16. Mai 2026 war Wien – nach 1967 und 2015 – zum dritten Mal Austragungsort des Eurovision Song Contest. Die nun vorliegende, vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) im Auftrag der Stadt Wien erstellte Studie ist eine der umfangreichsten und gründlichsten wissenschaftlichen Analysen, die bislang zu einer Großveranstaltung in Wien vorgelegt wurden.

Bürgermeister Michael Ludwig: „In Wien kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz und um jedes Prozent Wirtschaftswachstum. Dafür setzen wir an vielen Stellen unseres Wirtschaftsstandorts bewusste Impulse, um diese Ziele zu erreichen. Der Eurovision Song Contest 2026 war ein wesentlicher Baustein dafür. Der Eurovision Song Contest hat gezeigt, was Wien ausmacht: Weltoffenheit, Zusammenhalt und die Fähigkeit, Menschen aus aller Welt zusammenzubringen. Eines war für uns immer klar: Wir wollten den ESC nutzen, um das Image einer sicheren und friedvollen Stadt in die ganze Welt hinauszutragen. Gleichzeitig haben wir mit dem historisch größten Programm an Side-Events dafür gesorgt, dass der ESC für alle Wienerinnen und Wiener erlebbar ist. Die WIFO-Studie belegt, dass wir alle diese Ziele erreicht haben. Dieses gemeinsame Erlebnis hat nicht nur zig Erinnerungen geschaffen, sondern einen messbaren Mehrwert für Wien, seine Menschen und den Wirtschaftsstandort in der Ost-Region geschaffen. Hinter diesen Erfolgen steht monatelange harte Arbeit. Mein besonderer Dank gilt dem ESC-Koordinator der Stadt, Norbert Kettner, dem ORF und dem gesamten Organisationskomitee.“

Vizebürgermeisterin Barbara Novak: „Der Eurovision Song Contest hat für Wien einen nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mehrwert geschaffen. Er hat Gäste nach Wien gebracht, wirtschaftliche Kreisläufe in Gang gesetzt und wichtige Impulse für Tourismus, Gastronomie, Handel, Verkehr sowie die Veranstaltungs- und Kreativwirtschaft ausgelöst. Allein in Wien entstanden rund 59 Millionen Euro Bruttowertschöpfung. Und die Wirkung kann weit über die Veranstaltungswoche hinausreichen: Nach dem ESC 2015 weist die Studie für Wien über drei Jahre kumuliert rund 1,7 Millionen zusätzliche Auslandsübernachtungen nach - das sind fast 5 Prozent mehr pro Jahr. Gleichzeitig hat der ESC Menschen verbunden, Gemeinschaft gestärkt und Wien auf einer der größten internationalen Bühnen als offene, vielfältige und lebenswerte Metropole präsentiert. Der ESC zeigt damit, wie Kultur, Tourismus, Gesellschaft und Wirtschaft in Wien Hand in Hand gehen.“

GR und NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Ornig: „Der ESC hat gezeigt, wie viel Wien als Standort zu bieten hat und welche wirtschaftlichen Chancen in der Ausrichtung von Großveranstaltungen liegen. Im Kongresstourismus zeigen wir das jeden Tag und sind bereits extrem erfolgreich. Diesen Weg wollen wir weiter gehen, aber noch stärker dabei werden, internationale Künstlerinnen und Künstler nach Wien zu holen. Die Konzertserien von Harry Styles und Adele haben jeweils eine halbe Milliarde Wertschöpfung nach Amsterdam bzw. München gebracht. Internationale Top-Acts wie diese sollen Wien öfter auf dem Tourplan haben. Daran wollen wir arbeiten. Fernab vom Eventtourismus gilt es aber, den Standort auf allen Ebenen weiterzuentwickeln und durch Entbürokratisierung die besten Rahmenbedingungen zu schaffen.“

Michael Krön, ORF: „Der Eurovision Song Contest 2026 hat eindrucksvoll gezeigt, was möglich ist, wenn viele kompetente Partner mit einem gemeinsamen Ziel zusammenarbeiten. Gemeinsam haben wir eine außergewöhnliche Show produziert und ein Ereignis geschaffen, das weit über die Bühne hinauswirkt. Für den ORF war es ein besonderer Auftrag, Wien und Österreich einem internationalen Millionenpublikum als kreative, offene und professionelle Gastgeber zu präsentieren. Dass die WIFO-Studie nun neben der enormen medialen Reichweite auch substanzielle wirtschaftliche und gesellschaftliche Effekte belegt, freut uns sehr. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen im ORF, unseren Partnern in Stadt und Bund sowie den vielen Menschen, die diesen ESC mit ihrem Einsatz möglich gemacht haben.“

Norbert Kettner, Geschäftsführer des WienTourismus und ESC-Koordinator: „Der ESC war ein globales Schaufenster für ein Wien, das Tradition und Gegenwart selbstverständlich verbindet. Entscheidend ist nicht nur, wie viele Gäste kommen, sondern welches Bild der Stadt weltweit bleibt und wie daraus künftige Reisen entstehen. Darin liegt die strategische Stärke solcher Ereignisse. Mein großer Dank gilt allen Beteiligten für ihre unglaubliche Leistung. Ein besonderer Dank geht an das WIFO, dessen nun vorliegende Studie tatsächlich aus drei eigenständigen Studien besteht - die Qualität und Tiefe dieser wissenschaftlichen Arbeit machen den nachhaltigen Impact des ESC für Wien eindrücklich sichtbar.“

Die WIFO-Studie setzt auf einen multi-methodischen Ansatz, um auch jene Effekte zu erfassen, die über eine kurzfristige wirtschaftliche Betrachtung hinausreichen. Sie untersucht kurzfristige wirtschaftliche Effekte, längerfristige touristische Wirkungen und das Wohlbefinden der Wiener*innen. So brachte der ESC 2026 für Österreich rund 77 Millionen Euro Bruttowertschöpfung, 33 Millionen Euro an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen sowie einen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt von 86 Millionen Euro. Über die Studienergebnisse hinaus erreichte der ESC ein weltweites Publikum und machte das Festival mit zahlreichen Angeboten in ganz Wien erlebbar. Mit dem ESC hat Wien erneut bewiesen, dass es Großveranstaltungen mit gesamtstädtischer Wirkung professionell, effizient und routiniert umsetzt.



Wirtschaftliche Impulse: 77,2 Millionen Euro Wertschöpfung für Österreich. 990 Arbeitsplätze waren damit verbunden.

Auf jeden Euro, den die ausrichtenden Organisationen ausgaben, entfallen 1,41 Ꞓ an Wertschöpfung, berücksichtigt man nur jene Ausgaben, welche aus Eigenmitteln finanziert werden mussten, sind es sogar 2,2 Ꞓ. Mit den Ausgaben von Besucher*innen und Organisationen waren in Österreich rund 77 Millionen Euro Bruttowertschöpfung verbunden, einschließlich direkter, indirekter und induzierter Effekte. Rund drei Viertel davon – 59 Millionen Euro – entstanden in Wien.

Auf Platz zwei folgt Niederösterreich, das mit knapp 10 Millionen Euro Bruttowertschöpfung vom ESC 2026 in Wien profitierte. Die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge beliefen sich auf rund 33 Millionen Euro, der Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt auf 86 Millionen Euro. Besonders profitierten Beherbergung und Gastronomie (18,0 Prozent der Bruttowertschöpfung), wirtschaftliche Dienstleistungen wie Sicherheit und Veranstaltungsorganisation (14,0 Prozent), Verkehr und Transport (8,9 Prozent) sowie der Handel (8,1 Prozent).

Die Studie weist rund 990 Beschäftigungsverhältnisse aus, die im Zusammenhang mit der Austragung des ESC 2026 stehen – das entspricht etwa 800 Vollzeitäquivalenten. Rund 58.000 Personen mit Ticket reisten von außerhalb Wiens zum ESC an; knapp 60 Prozent von ihnen kamen aus dem Ausland. Hinzu kamen rund 7.600 Akkreditierte aus Delegationen, Medien und Produktion sowie rund 50.000 Besuche von Side Events durch Personen, die nicht in der Stadthalle waren. Besonders erfreulich: Übernachtungsgäste blieben im Schnitt rund vier Nächte, rund doppelt so viele wie vorab angenommen und deutlich mehr als im regulären Durchschnitt, der liegt in Wien bei 2,3 Nächten (Gesamtjahr 2025).



Wien konnte als Gastgeberin punkten: Wohlbefinden: Anteil der Wiener*innen, die ihr Tun als überwiegend sinnvoll empfinden, in der ESC-Woche um 9 Prozentpunkte höher

Mit der Stadt waren die ESC-Gäste sehr zufrieden, mehr als drei Viertel der Gäste würden Wien wieder besuchen und weiterempfehlen. Während über alle ESC-Gäste gerechnet rund 78 Prozent Wien weiterempfehlen und 77 Prozent wieder besuchen würden, bewerten Gäste aus den anderen Bundesländern die Bundeshauptstadt mit Abstand am besten. Während rund 84 Prozent einen Wien-Besuch weiterempfehlen würden, geben rund 85 Prozent an, die Stadt wieder besuchen zu wollen.

Ähnlich hohe Werte verzeichnen in Europa Gäste aus Deutschland. Differenziert man nach Dauer des Aufenthalts, dann besteht zwischen Tages- und Nächtigungsgästen kaum ein Unterschied. Jene Personen, die schon einmal in Wien waren, kommen gerne wieder, empfehlen die Stadt in einem hohen Ausmaß weiter und verzeichnen ähnlich hohe Sympathiewerte für die Bundeshauptstadt wie Gäste aus den Bundesländern.



ESC als Tourismus-Boost: Nächtigungen waren nach dem ESC 2015 um 1,7 Millionen (+4,8 Prozent) höher als ohne ESC

Für den ESC 2015 verglich das WIFO Wien mit einem aus vergleichbaren europäischen Städten gebildeten „synthetischen Wien“ ohne ESC. Von 2015 bis 2017 lagen die Nächtigungen ausländischer Gäste im Schnitt um rund 560.000 pro Jahr beziehungsweise 4,8 Prozent über dem Vergleichsniveau. Über die drei Jahre summierte sich der Abstand auf rund 1,7 Millionen Nächtigungen. Für die Nächtigungen insgesamt, einschließlich der Gäste aus Österreich, ließ sich kein gesicherter Effekt nachweisen. Das Ergebnis beschreibt den touristischen Legacy-Effekt des ESC 2015 und ist keine Prognose für 2026.

Die amtliche Tourismusstatistik verzeichnete in Wien im Mai und Juni 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum 6,4 Prozent mehr Nächtigungen. Mehr als drei Viertel der befragten ESC-Gäste hielten einen weiteren Besuch Wiens für wahrscheinlich.



ESC-Woche erhöhte Wohlbefinden der Wiener*innen um knapp 10 Prozentpunkte

Großveranstaltungen können sich auch auf das Wohlbefinden der Bevölkerung auswirken, wie bereits für die Olympischen Spiele 2012 in London belegt wurde. Die WIFO-Studie zum ESC 2026 in Wien greift diesen Gedanken auf und ergänzt die ökonomische Bewertung um eine weitere Dimension. Damit folgt sie dem „Beyond GDP“-Ansatz, der seit Jahren untersucht, wie gesellschaftlicher Fortschritt jenseits des Bruttoinlandsprodukts erfasst werden kann. Die Studie untersucht deshalb auch das subjektive Wohlbefinden und stützt sich dabei auf die OECD-Leitlinien zur Messung subjektiven Wohlbefindens (OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being). Diese Leitlinien sind wissenschaftlich fundiert, weil sie konkrete Empfehlungen zu Fragenformulierung, Erhebungsdesign und methodischer Praxis geben, die Qualität und internationale Vergleichbarkeit sichern. Zum Vergleich wurde Wien, München und Berlin gegenübergestellt. Das Ergebnis: In der ESC-Woche bewerteten 76 Prozent der Wiener*innen ihr eigenes Tun als überwiegend sinnvoll. Auf Basis der Vergleichsstädte wären es ohne den ESC 67 Prozent gewesen.



Der ESC wurde für 131 Millionen Zuseher*innen zur internationalen Visitenkarte für Wien

Internationale Medienpräsenz: Seit der Bekanntgabe Wiens als Host City im August 2025 erschienen weltweit mehr als 160.000 Online-Artikel in 152 Ländern. Die USA belegten Platz drei bei den Presseberichten – und Platz fünf bei den ausländischen Ticketverkäufen in der Stadthalle - und zählen zu Wiens wichtigsten und kaufkräftigsten Herkunftsmärkten im Tourismus. Die internationale Resonanz zeigte sich auch in Leitmedien, etwa mit der Schlagzeile „Has Eurovision rebranded Vienna as Austria’s capital of cool?“ (The Independent, 16. Mai 2026).

TV-Reichweite: Weltweit erreichte der Eurovision Song Contest 131 Millionen Zuseherinnen und Zuseher in 35 gemessenen TV-Märkten. In Österreich erzielte das Grand Final 2026 ein Rekordergebnis von rund 1,6 Millionen Zuseherinnen und Zusehern. Der Marktanteil lag bei bis zu 75 Prozent bei den Zuschauer*innen ab 12 Jahren und bei bis zu 91 Prozent in der Altersgruppe der 12- bis 29-Jährigen.

Social Media und Stadtimage: Allein die Kanäle des WienTourismus verzeichneten 41 Millionen Social-Media-Sichtkontakte. Mit dieser internationalen Präsenz wurden positive und so noch nicht bekannte Bilder der Stadt über Ländergrenzen hinweg transportiert.

Als Host Broadcaster verantwortete der ORF die Produktion und internationale Ausstrahlung des Eurovision Song Contest 2026. Für den ORF war der ESC zugleich ein Produktionsprojekt von internationalem Format, das Know-how, Kreativität und die Leistungsfähigkeit des österreichischen Medien- und Kreativstandorts sichtbar machte. Zahlreiche Mitarbeitende sowie Partnerunternehmen aus Produktion, Technik, Event, Sicherheit und Logistik trugen zum Gelingen bei. Dem ORF war es wichtig, die Stadt auch in den Live-Shows als Musik- und Kulturmetropole sowie als moderne, weltoffene Gastgeberin weltweit erlebbar zu machen. Die Inszenierung verband die internationale Bildsprache des ESC mit unverwechselbaren Wiener Elementen – etwa dem Green Room im Stil eines Wiener Kaffeehauses als Symbol für Begegnung, Gespräch und Gastfreundschaft.

Ein Fest für die ganze Stadt: Für die Shows wurden fast 95.000 Tickets an Menschen aus 85 Ländern verkauft. Das Eurovision Village am Rathausplatz verzeichnete trotz mittelmäßiger Wetterbedingungen rund 120.000 Besuche. Zusätzlich ermöglichten 39 Public-Screening-Standorte in 15 Bezirken gemeinsames Mitfiebern.

Positive Wahrnehmung: Eine eigenständige ESC-Befragung im Rahmen der Tourismusakzeptanzbefragung des WienTourismus zeigt, dass die Mehrheit der Wiener*innen den ESC als Imagegewinn für Wien und Österreich sieht. 49 Prozent verbanden den ESC mit guter Stimmung in der Stadt; 45 Prozent waren stolz darauf, dass Wien Diversität, Weltoffenheit und gegenseitigen Respekt international präsentieren konnte.



Zur Studie

Die von der Stadt Wien beauftragte WIFO-Studie kombiniert Befragungen von Besucher*innen, beteiligten Organisationen und Bewohner*innen mit Ticketverkaufs- und Mobilfunkdaten sowie der amtlichen Tourismusstatistik. Für die längerfristige touristische Wirkung des ESC 2015 wurde unter anderem die „Synthetic Control Method“ eingesetzt.

Die vollständige Studie des WIFO kann unter diesem Link heruntergeladen werden: https://www.wifo.ac.at/publication/pid/73421599