Wien (OTS) -

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien begrüßt die angekündigte Prüfung der Medikamentenverrechnung durch die Stadt Wien und wird diese umfassend unterstützen. Den zuständigen Stellen werden sämtliche für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung gestellt.

„Wir haben selbst ein großes Interesse an einer vollständigen, sachlichen und transparenten Klärung. Daher werden wir die angekündigte Prüfung konstruktiv begleiten und den zuständigen Stellen alle erforderlichen Informationen offenlegen“, erklärt Dir. Ivan Jukić, MAS, Gesamtleiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien.

Vorwurf einer ungerechtfertigten Bereicherung wird zurückgewiesen

Gleichzeitig weist das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien den Vorwurf zurück, durch die Medikamentenverrechnung bewusst oder systematisch ungerechtfertigte öffentliche Mittel erlangt zu haben. Die bisherige Verrechnung entspricht den geltenden Rechtsgrundlagen.

Überschüsse kommen zur Gänze den Patient:innen zugute

„Uns ist wichtig klarzustellen: Wirtschaftliche Ergebnisse werden bei uns nicht ausgeschüttet. Sie werden für die Versorgung unserer Patient:innen, für Investitionen in medizinische Infrastruktur und für die Weiterentwicklung unserer Einrichtungen eingesetzt“, so Jukić.