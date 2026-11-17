Wien (OTS) -

Die Klinik Donaustadt baut ihre Notfallversorgung um: Durch die Zusammenführung und Neustrukturierung des Notfall-, des Unfallakutbereichs sowie der Unfallambulanz entstehen kürzere Wege, effizientere Abläufe und eine engere Zusammenarbeit der medizinischen Fachbereiche. Mit Abschluss der ersten Bauphase stehen nun moderne Schockräume mit einem fahrbaren Computertomographen (CT) zur Verfügung. Sie bilden das Herzstück der neuen Zentralen Notaufnahme.

„Mit dem ersten Bauabschnitt haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die neuen Räumlichkeiten und die moderne Ausstattung unterstützen unsere Teams und ermöglichen eine rasche, koordinierte Versorgung – insbesondere bei schwersten Erkrankungen und Verletzungen“, erklärt Lothar Mayerhofer, Ärztlicher Direktor der Klinik Donaustadt.

Moderne Infrastruktur für steigende Anforderungen

Die Klinik Donaustadt zählt zu den zentralen Anlaufstellen für die Notfall- und Unfallversorgung in Wien. Von Jänner bis September 2026 verzeichnete die Klinik fast 90.000 Erstkontakte in der Notfall- und Unfallversorgung. Knapp 20.000 Patient*innen wurden mit der Rettung eingeliefert, weitere 70 kamen mit dem Hubschrauber. Im Durchschnitt trifft damit etwa alle 20 Minuten ein Rettungstransport in einem der beiden Versorgungsbereiche ein.

Bei den Rettungsanfahrten in der Unfallversorgung liegt die Klinik Donaustadt auf Rang 1 des Wiener Gesundheitsverbundes. „Als die Klinik Donaustadt 1992 eröffnet wurde, war die gemeinsame Notfallambulanz ein wegweisendes Pilotprojekt. Seither sind die Anforderungen enorm gestiegen. Mit der Modernisierung schaffen wir die Voraussetzungen, um die Notfall- und Unfallversorgung an die heutigen Bedürfnisse anzupassen und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln“, betont Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker unterstreicht die Bedeutung für die Stadt: „Mit dem Rahmenbauprogramm für die Spitäler des Wiener Gesundheitsverbundes schaffen wir die baulichen Voraussetzungen, um die Gesundheitsversorgung langfristig abzusichern und an die Entwicklung Wiens anzupassen. Die neue Zentrale Notaufnahme ist ein wichtiger Baustein dafür.“

Auch für die wachsende Donaustadt ist eine leistungsfähige Gesundheitsinfrastruktur wesentlich. „Mit der steigenden Bevölkerungszahl nimmt auch der Bedarf an medizinischer Versorgung zu. Die Modernisierung der Zentralen Notaufnahme ist daher eine wichtige Investition in die medizinische Infrastruktur des Bezirks und stärkt die Versorgungssicherheit weit über die Bezirksgrenzen hinaus.“sagt Jing Hu, Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat sowie Bezirkssprecherin für die Donaustadt und Gesundheitssprecherin NEOS Wien.

Mehr Platz und effizientere Abläufe

Im Zuge des Umbaus wird die Nutzfläche von 1.469 auf 1.929 Quadratmeter erweitert. Die Funktionsbereiche werden innerhalb der bestehenden Räumlichkeiten neu angeordnet, um Wege zu verkürzen und die Zusammenarbeit insbesondere zwischen der internistischen und der unfallchirurgischen Notfallversorgung zu verbessern. Eigene Behandlungskojen sollen zudem mehr Privatsphäre und eine bessere Übersicht ermöglichen.

Umbau bei laufendem Betrieb

Die Modernisierung erfolgt in drei Bauphasen zwischen 2025 und 2028. Ein eigens entwickeltes Rochaden-System ermöglicht es, die Bereiche schrittweise zu verlegen und umzubauen, während die Notfallversorgung rund um die Uhr aufrechterhalten bleibt. Seit Dezember 2025 ist der Notfallbereich vorübergehend im Pavillon 1 auf Ebene 3 untergebracht. Weitere Übergangslösungen sichern den Betrieb während der nächsten Bauphasen.

„Ein Umbau dieser Größenordnung bei laufendem Krankenhausbetrieb erfordert eine präzise Abstimmung zwischen Bau und medizinischer Versorgung. Die Fertigstellung des ersten Abschnitts ist eine gemeinsame Leistung aller beteiligten Teams“, sagt Michael Lischent, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH (PBG).

Bis Ende 2028 werden die weiteren Bereiche modernisiert und an ihre endgültigen Standorte übersiedelt. Ziel ist eine moderne Zentrale Notaufnahme, die den medizinischen und betrieblichen Anforderungen der nächsten Jahrzehnte gerecht wird.

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Fotograf: WIGEV/David Bohmann