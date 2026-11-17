St. Pölten (OTS) -

Die Landesstraße L 1152 zwischen Purgstall und Dallein im Gemeindegebiet von Geras ist auf einer Länge von rund 950 Metern umfassend saniert worden. Die Gesamtsanierungsfläche beträgt rund 4.800 Quadratmeter. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnsanierung belaufen sich auf rund 132.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Kürzlich nahm Bundesrat Klemens Kofler in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer im Beisein der Geraser Bürgermeisterin Karin Gutmann, und des Leiters der NÖ Straßenbauabteilung 1 in Hollabrunn, Wolfgang Dafert, die offizielle Fertigstellung der Arbeiten vor.

Aufgrund des bestehenden Schadensbildes mit Rissen, starken Verdrückungen und Spurrinnen war eine Sanierung der Fahrbahn erforderlich. Der NÖ Straßendienst entschied daher, den Abschnitt zwischen Purgstall und Dallein auf einer Länge von rund 950 Metern zu erneuern. Die Fahrbahn weist eine Breite von rund fünf Metern auf. Für die Sanierung wurde zunächst der vorhandene Asphalt aufgefräst. Anschließend stellte die Straßenmeisterei Geras mit dem wiederverwendeten Material eine neue ungebundene Tragschicht her. Darauf wurden seitens der Firma Strabag eine sieben Zentimeter starke Asphalttragschicht sowie eine drei Zentimeter starke bituminöse Deckschicht aufgebracht. Abschließend stellte die Straßenmeisterei Geras die Bankette wieder her.