St. Pölten (OTS) -

Die Landesstraßen L 1152 zwischen Heinrichsdorf und Sallapulka sowie die L 1197 zwischen Obermixnitz und Theras im Gemeindegebiet von Weitersfeld (Bezirk Horn) sind umfassend saniert worden. Kürzlich nahm Bundesrat Klemens Kofler in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer im Beisein von Bürgermeister Ing. Stefan Mader, MA, und dem Leiter der NÖ Straßenbauabteilung 1 in Hollabrunn, DI Dr. Wolfgang Dafert, die Fertigstellung der beiden Straßenabschnitte vor.

Aufgrund von Schäden wie Rissen, Netzrissen, starken Verdrückungen und Spurrinnen war eine Erneuerung der beiden Landesstraßen notwendig geworden. Auf der L 1152 wurde der rund 1,3 Kilometer lange Abschnitt zwischen Heinrichsdorf und Sallapulka saniert, auf der L 1197 erfolgte die Erneuerung auf einer Länge von rund einem Kilometern zwischen Obermixnitz und Theras. Die Fahrbahnen weisen eine Breite von rund fünf Metern auf.

Für die Sanierung wurde zunächst der vorhandene Asphalt aufgefräst. Anschließend stellte die Straßenmeisterei Geras mit dem wiederverwendeten Material neue ungebundene Tragschichten her. Darauf brachte die Firma Held und Francke eine acht Zentimeter dicke Asphaltschicht auf. Abschließend wurden durch die Straßenmeisterei die Bankette wiederhergestellt. Insgesamt wurden damit rund 11.700 Quadratmeter Fahrbahn saniert. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnsanierung belaufen sich auf rund 274.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.