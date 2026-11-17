Hall in Tirol (OTS) -

Dank des Engagements von Laura Morris wird das Mittelalter in Hall in Tirol wieder sichtbar und erlebbar. Am 16. November 2026 haben die HSH Historic Site Hall GmbH und die Stadtarchäologie Hall eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet. Gegründet wurde die HSH von der Kunsthistorikerin Laura Morris, die die Gesellschaft als Eigentümerin und Geschäftsführerin leitet.



Hall ist die einzige Stadt Österreichs mit einer privat getragenen, institutionalisierten Stadtarchäologie. Seit rund 30 Jahren erforscht sie die Geschichte der Stadt, getragen von wissenschaftlicher Arbeit und großem ehrenamtlichen Engagement. Das neue Projekt soll diese Forschungsergebnisse für die Öffentlichkeit zugänglich machen und dauerhaft sichern. Eine KI-gestützte Wissensplattform bündelt dafür jahrzehntelange Arbeit, der digitale Stadtrundgang „Hall360Tirol“ wird erneuert. Zugleich werden neue Forschungen möglich, darunter eine Grabung bei der Pfarrkirche St. Nikolaus. Weitere Schwerpunkte sind die Neugestaltung des Museums der Stadtarchäologie in der Burg Hasegg und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.



Für das Verständnis des Mittelalters ist die Archäologie besonders wichtig: Was Hall im 13. bis 16. Jahrhundert ausmachte, liegt zu einem großen Teil im Boden und in den Depots der Stadtarchäologie. Seine Blütezeit erlebte Hall im späten 15. Jahrhundert, dem Salz aus dem Halltal sei Dank. 1486 wurde in Hall der Guldiner geprägt, die erste große Silbermünze ihrer Art, Vorläufer des Talers und damit des Dollars.



Unter Kaiser Maximilian I., der den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit in Tirol prägte, wurde Hall zu einem der bedeutendsten Wirtschafts- und Handelszentren des Landes. Auch seine Hochzeit mit Bianca Maria Sforza im Jahr 1494 wurde zum Teil in Hall gefeiert.



Bei ihrem Besuch machte sich Laura Morris gemeinsam mit dem Team der Stadtarchäologie ein Bild vor Ort: vom Münzturm über das Stadtarchiv und die Pfarrkirche bis zum Bergbaumuseum. Im Rathaus traf sie Bürgermeister Christian Margreiter, Kulturstadtrat Christoph Sailer und Werner Schiffner, Obmann des Tourismusverbands Region Hall-Wattens.



„Hall hat mich vom ersten Moment an fasziniert. Hier gibt es ein außergewöhnlich reiches mittelalterliches Erbe und Menschen, die es seit Jahrzehnten mit großer Sorgfalt erforschen. Gemeinsam mit der Stadtarchäologie möchte ich diese Geschichte sichtbar und erlebbar machen – für die Menschen in Hall und für kommende Generationen“, sagt Laura Morris.



„Die Stadtarchäologie ist ein Schatz für Hall. Wir freuen uns, dass ihre Arbeit langfristig gestärkt und die Geschichte unserer Stadt damit noch sichtbarer wird“, so Bürgermeister Christian Margreiter.



„Die projektfokussierte Partnerschaft mit der HSH gibt uns die Chance, die Stadtarchäologie Hall auf ein Niveau zu heben, das ihren Fortbestand sichert“, sagt Alexander Zanesco, Stadtarchäologe.



In den kommenden Wochen arbeiten die Stadtarchäologie, die HSH und weitere Partner auf drei Jahre angelegte Projekte aus, die ohne diese Partnerschaft nicht verwirklicht werden könnten.



Über die HSH Historic Site Hall GmbH

Die HSH Historic Site Hall GmbH mit Sitz in Hall in Tirol setzt sich für die Erforschung, Bewahrung und Vermittlung der Haller Stadtgeschichte ein. Eigentümerin und Geschäftsführerin ist Laura Morris. Die Kunsthistorikerin begeistert sich besonders für Antike, Mittelalter und Renaissance und engagiert sich seit vielen Jahren für Kunst, Bildung und Kultur.



Über die Stadtarchäologie Hall

Der Verein zur Förderung der Stadtarchäologie und Stadtgeschichte in Hall in Tirol ist Träger der Stadtarchäologie Hall und betreibt ein Museum in der Burg Hasegg. Hall zählt zu den am besten erforschten Altstädten Österreichs und verfügt über eine privat getragene, institutionalisierte Stadtarchäologie.