Wien/Vösendorf (OTS) -

Betroffenes Produkt: Schlüsselanhänger Blumenstrauß

Chargennummer: YS573

Verkaufszeitraum: von Juni 2026 bis November 2026

Importeur: UOUOROSE GmbH

Grund für den Rückruf:

Im Rahmen einer amtlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass sich Kleinteile vom Produkt lösen können und dadurch Erstickungsgefahr besteht.

Wichtiger Hinweis:

Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter! Es besteht Gesundheitsgefahr für Kinder.

Maßnahme:

Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es in unserer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassabon erstattet.

Diese Warnung bedeutet nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.