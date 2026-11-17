- 17.11.2026, 13:45:32
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- OTS0151
Öffentlicher Rückruf: Schlüsselanhänger Schildkröte
Betroffenes Produkt: Schlüsselanhänger Schildkröte
Chargennummer: YS444
Verkaufszeitraum: von Juni 2025 bis November 2026
Importeur: UOUOROSE GmbH
Grund für den Rückruf:
Im Rahmen einer amtlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass sich Kleinteile vom Produkt lösen können und dadurch Erstickungsgefahr besteht.
Wichtiger Hinweis:
Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter! Es besteht Gesundheitsgefahr für Kinder.
Maßnahme:
Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es in unserer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassenbon erstattet.
Diese Warnung bedeutet nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.
Rückfragen & Kontakt
UOUOROSE GmbH
Telefon: +43 1 2710016
E-Mail: [email protected]
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