Wien (OTS) -

Wo steht Österreich auf dem Weg zur digitalen Souveränität? Welche Voraussetzungen braucht es, um Europas digitale Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern?

Diesen und weiteren Fragen widmet sich der diesjährige KSÖ-Sicherheitsgipfel 2026 unter dem Titel „Digitale Souveränität als Standortfaktor – Staat, Wirtschaft und Industrie im Dialog“.

Das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) lädt dazu Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein, um die sicherheitsstrategischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dimensionen digitaler Souveränität zu diskutieren.

Vor dem Hintergrund der europäischen Initiative zur digitalen Souveränität und der verabschiedeten „Declaration on European Digital Sovereignty“ steht insbesondere die Frage im Mittelpunkt, wie Österreich seine digitale Handlungsfähigkeit stärken und Abhängigkeiten gegenüber globalen Playern reduzieren kann.

Auf dem Programm stehen unter anderem Statements, Keynotes und Diskussionsrunden mit:

Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres

Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung

Wolfgang Ebner, Chief Digital Officer des Bundes, Bundeskanzleramt

Philipp Blauensteiner, Stv. Direktor des neuen Bundesamts für Cybersicherheit

Frank Karlitschek, Gründer Nextcloud

Wir laden Sie herzlich ein, den KSÖ-Sicherheitsgipfel journalistisch zu begleiten und mit den Expertinnen und Experten vor Ort über die Zukunft der digitalen Souveränität in Österreich und Europa ins Gespräch zu kommen.

TERMIN & VERANSTALTUNGSDETAILS

Datum: Donnerstag, 19. November 2026

Registrierung: ab 12:30 Uhr

Beginn: 13:00 Uhr

Ende: 17:00 Uhr

Ort: Raiffeisenhaus, 20. OG, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien