St. Pölten (OTS) -

„Seit der angekündigten Schließung in Groß-Enzersdorf geht bei Ardo-Mitarbeiter:innen die Angst um. Bis heute wissen sie nicht, wie es weitergeht. Für diese Familien geht es um die Existenz, nicht um Erbsenzählerei“, stellt die Grüne Landessprecherin und Klubobfrau Helga Krismer klar.

Hintergrund ist, dass Ardo als Arbeitgeber säumig ist, was einen fairen Sozialplan und eine Arbeitsstiftung betreffen. Nach mehreren Verhandlungsrunden liegt bis heute keine tragfähige Lösung am Tisch, jetzt sollen sogar Gerichte und externe Stellen eingeschaltet werden, weil die Beschäftigten offenbar wie Ballast abgeworfen werden sollen ohne jedes Auffangnetz.

„Wer Mitarbeiter:innen eiskalt vor die Tür setzt wie Ardo in Groß-Enzersdorf, muss es spüren“, so Helga Krismer. „Die Konsument:innen sehen auf der Packung nicht, was konkret aus Groß-Enzersdorf kommt. Die Handelsketten wissen das sehr genau. Daher erwarte ich mir Solidarität mit den Mitarbeiter:innen: Spar, REWE, HOFER und Lidl sollen klarstellen, dass es mit Ardo keine neuen Verträge gibt, solange kein fairer Sozialplan und eine vernünftige Arbeitsstiftung stehen.“

Helga Krismer ist überzeugt, dass viele Menschen in Österreich kein Tiefkühlgemüse von einem Unternehmen kaufen wollen, das Beschäftigte so behandelt. „Es geht um Fairness und Planbarkeit für rund 190 Menschen und ihre Familien. Wenn Betriebe in unserer Region zusperren, dann braucht es zumindest eines: einen Sozialplan, der den Übergang absichert, und eine Arbeitsstiftung, die neue Chancen ermöglicht. Dann haben die Mitarbeiter:innen in Groß-Enzersdorf 2027 nicht nur eine Kündigung in der Hand, sondern eine Perspektive für ihr weiteres Berufsleben.