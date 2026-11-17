Wien (OTS) -

„Die FPÖ hat ein Problem mit Medien, die kritisch über sie berichten. Deshalb diffamiert sie seit Jahren unabhängige Medien und attackiert Journalist*innen. Aber eine wehrhafte Demokratie braucht starke, unabhängige Medien, egal ob sie der FPÖ gefallen oder nicht“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Mediensprecher im Parlament Klaus Seltenheim in Reaktion auf die heutige Pressekonferenz der FPÖ. Mit dem Medienpaket stellt die Bundesregierung sicher, dass Menschen in ganz Österreich Zugang zu verlässlicher Information haben. Gerade in ländlichen Regionen ist die Hauszustellung von Zeitungen aufwendig und teuer. Die neue Förderung hilft bundesweiten und regionalen Medien, diese Versorgung aufrechtzuerhalten. „Hafenecker ärgert sich, dass Zeitungen zugestellt werden. Wir sorgen dafür, dass die Zeitung auch im kleinsten Ort im Postkasten liegt. Ob jemand gut informiert ist, darf nicht davon abhängen, ob er in der Stadt oder am Land wohnt“, so Seltenheim. ****

Die FPÖ habe eine ganz andere Vorstellung davon, wie Medien in Österreich aussehen sollen. Wann immer sie etwas zu sagen habe, gehe es gegen unabhängige Journalist*innen: „Wir erinnern uns gut daran, wie das Innenministerium unter Kickl 2018 die Kommunikation der Polizei mit kritischen Medien auf das Nötigste beschränken wollte. Wir erinnern uns an die ständigen Attacken auf ORF-Journalist*innen und an die Drohungen gegen kritische Berichterstattung. Und wir sehen, wie die FPÖ heute parteinahe und teils rechtsextreme Medien mit Inseraten unterstützt.“

Auch in der Kulturpolitik sei die FPÖ völlig unglaubwürdig: „Während Mölzer heute beklagt, die Breitenkultur werde abgespeist, streicht die FPÖ-geführte Landesregierung in der Steiermark 3,3 Millionen Euro für die Musikschulen. Damit fehlt diesen wichtigen regionalen Kultureinrichtungen die Förderung für rund 25.000 Kinder“, so Seltenheim. (Schluss) th/bj