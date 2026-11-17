Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) vergibt für 2027 bis zu 90 Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs in den Sparten Architektur, Bildende Kunst, darstellende Kunst, Design, Film, Fotografie, Literatur, Medienkunst und Musik. Das sechsmonatige Stipendium in Höhe von jeweils 9.000 Euro unterstützt professionell tätige, freischaffende Künstler:innen am Beginn ihrer Karrieren. Sie sollen die Arbeit an neuen Vorhaben ermöglichen, die künstlerische Entwicklung vorantreiben und den Einstieg in die österreichische und internationale Kunstszene erleichtern. Künstler:innen können sich bis zum 31. Jänner 2027 bewerben.

„Junge Künstlerinnen und Künstler bringen frische Impulse und vielfältige Perspektiven in das Kulturleben ein. Mit den Startstipendien würdigen wir ihr Potenzial und schaffen verlässliche Rahmenbedingungen, damit genau jene künstlerischen Ideen umgesetzt werden können, die unsere Kulturlandschaft nachhaltig bereichern“, so Kulturminister Andreas Babler.

Im Zuge der Bewerbung müssen Interessent:innen Konzepte für künstlerische Projekte vorlegen. Die Auswahl erfolgt im Frühjahr 2027 mit Unterstützung unabhängiger Fachjurys der jeweiligen Sparte. Das Stipendium ist im Jahr 2027 zu absolvieren. Als Begleitmaßnahmen werden Mentoring-Programme in Kooperation mit der Akademie der bildenden Künste sowie mit dem Verein MuFA – Musik für Alle angeboten. Für den Bereich Filmkunst ist ein verpflichtendes Begleitprogramm festgelegt.

Weitere Informationen zur Ausschreibung stehen auf der Website des BMWKMS zur Verfügung: https://www.bmwkms.gv.at/themen/kunst-und-kultur/service-kunst-und-kultur/kunst-und-kultur-ausschreibungen.html