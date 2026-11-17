Wien (OTS) -

Wegen einer falschen Anrede bekommt eine nicht-binäre Person in Österreich erstmals Schadenersatz zugesprochen. Ein Telekom-Anbieter muss der klagenden Person Pepper Gray 500 Euro bezahlen, weil im Online-Formular für einen Handyvertrag nur Herr und Frau zur Auswahl standen. „Ich finde das völlig überzogen“, kritisiert daraufhin ÖVP-Familienministerin Claudia Bauer das Gerichtsurteil. Die FPÖ spricht gar von „Woke-Wahnsinn“, während LGBTIQ+-Aktivist:innen darin ein wichtiges Signal gegen Diskriminierung sehen.

Auf wie viele Geschlechter sollen Staat und Gesellschaft Rücksicht nehmen? Schützt gendergerechte Sprache vor Diskriminierung oder schränkt sie im Alltag ein? Und wer profitiert politisch vom Kulturkampf ums Geschlecht? Zu Gast bei Moderatorin Manuela Raidl sind bei „Pro und Contra“ am Dienstag um 22:55 Uhr auf PULS 4 & JOYN:

Pepper Gray , Vorstand im “Verein Nicht-Binär” und Kläger:in im Schadenersatz-Prozess um falsche Anrede

, Vorstand im “Verein Nicht-Binär” und Kläger:in im Schadenersatz-Prozess um falsche Anrede David Stögmüller , LGBTIQ+-Sprecher, Die Grünen

, LGBTIQ+-Sprecher, Die Grünen Lisa Schuch-Gubik , Bundesparteisprecherin, FPÖ

, Bundesparteisprecherin, FPÖ Thomas Eppinger, Publizist und leitender Redakteur, Pragmaticus

Platzt die KI-Blase? „Breaking Media“ mit Monika Rosen & Corinna Milborn um 23:55 Uhr

Die US-Midterms sowie die Affären und der Rücktritt des Nvidia-Chefs Jensen Huang haben die Börsenkurse der KI-Unternehmen in den letzten Wochen ins Schwanken gebracht. Der KI-Entwickler Anthropic hält aber an seinen Plänen fest und geht mit Donnerstag an die Börse. Welche Bedeutung hat der Schritt für die Tech-Branche? Ist die Bewertung gerechtfertigt, oder bildet sich hier eine Blase, die mit bösen Folgen zu platzen droht? Darüber spricht Moderatorin Gundula Geiginger in einer neuen Ausgabe von „Breaking Media“ mit Finanzexpertin Monika Rosen und PULS 4-Infodirektorin Corinna Milborn.

Monika Rosen: „Anthropic und die KI-Branche ist insgesamt massiv auf Kapital angewiesen. Sie haben ja auch ganz große Investitionszusagen gemacht. [...] Also, ich habe nicht erwartet, dass sie das verschieben, weil sie einfach das Kapital brauchen.“

Corinna Milborn: „Das ist schon eine Wette auf eine Zukunft, von der man nicht weiß, ob sie eintreten wird. Und das Risiko ist ja nicht nur das, sondern das Risiko für KI für die Finanzwelt ist insgesamt enorm – vor allem wegen Cyber.“

Außerdem Thema der Sendung: Die Regulierung von „Killerrobotern“. In Genf beraten sich 128 Länder über Regeln für sogenannte "Killerroboter", also vollautonome Waffensysteme, die mit künstlicher Intelligenz gesteuert werden und ohne menschliche Kontrolle angreifen.

„Pro und Contra“ am Dienstag um 22:55 Uhr und „Breaking Media“ um 23:55 Uhr auf JOYN & PULS 4