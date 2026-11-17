Österreich (OTS) -

Anlässlich des offenen Briefes der Gewerkschaft vida halten die Barmherzigen Brüder Österreich fest: Abschließende Ergebnisse der laufenden Prüfungen zur Medikamentenverrechnung liegen derzeit nicht vor. Die laufende Kontrolle erfolgt durch die zuständigen Länder und deren Wirtschaftsaufsicht. Diesen Kontrollinstanzen gegenüber legen die Barmherzigen Brüder sämtliche relevanten Unterlagen und Informationen vollständig und transparent offen und stehen mit ihnen in laufender Abstimmung.

Nach rechtlicher Einschätzung der Barmherzigen Brüder und unabhängiger Expert:innen entspricht die Verrechnung den gesetzlichen Vorgaben. Die Position der Barmherzigen Brüder und die angekündigten Schritte für eine nachvollziehbarere Darstellung der Verrechnung wurden bereits in der OTS-Aussendung vom 11. November erläutert.

Interessen der Beschäftigten im Mittelpunkt

Die im offenen Brief angesprochenen Personalmaßnahmen stehen in keinem Zusammenhang mit der Medikamentenverrechnung oder den laufenden Prüfungen. Die Interessen der Dienstnehmer:innen waren und bleiben ein wesentlicher Maßstab für das Handeln der Barmherzigen Brüder.

Die Mitarbeiter:innen wurden bereits mit zwei Informationen über die aktuellen Entwicklungen unterrichtet. Auch die Betriebsräte haben diese Informationen erhalten. Sobald weitere, neue Ergebnisse vorliegen, werden diese umgehend den Betriebsräten und Mitarbeiter:innen kommuniziert.

„Unsere Mitarbeiter:innen leisten täglich Hervorragendes für unsere Patient:innen. Dafür gilt ihnen unser Dank. Wir nehmen ihre Fragen und Anliegen ernst. Deshalb informieren wir regelmäßig und werden vorliegende Ergebnisse und weitere Schritte nachvollziehbar erläutern“, betont Mag. Peter Ausweger, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder Österreich.