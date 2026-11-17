St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Den niederösterreichischen Gemeinden wurden Bedarfszuweisungen gemäß §28 FAG 2024 in der Höhe von 4.734.210,60 Euro als Zuschuss zum Haushalt bewilligt.

Das Land Niederösterreich beschloss einen Fördervertrag mit ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich zur Unterstützung der Vereinsaktivitäten in den Jahren 2027 und 2028 in der Höhe von 86.000 Euro per annum.

Für die Sanierung des sogenannten Kaufmannhauses am Hauptplatz 16 wurde der Stadtgemeinde Groß Gerungs ein Finanzierungsbeitrag in der Höhe von 300.000 Euro aus Mitteln der Abteilung Kunst und Kultur zur Verfügung gestellt.

Weiters genehmigte die NÖ Landesregierung ein „Memorandum of Understanding (MoU) über die Umsetzung des Programms INTERREG Slowakei-Österreich 2021-2027 in englischer Sprache“.

Darüber hinaus fördert das Land Niederösterreich die Sanierung der Wohneinrichtung und Tagesstätte Breitenfurt der Dorfgemeinschaften Wienerwald gGmbH am Standort Breitenfurt mit einem Betrag von maximal 304.150 Euro.

Weiters gewährte die NÖ Landesregierung der Stadt Wiener Neustadt für die Errichtung einer Einfachturnhalle samt Nebenräumen für die Privatschule „Bildungsanstalt für Elementarpädagogik“ und Privatschule „Kolleg der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik“ eine Förderung in der Höhe von 958.000 Euro.

Das Land Niederösterreich bewilligte auch die Durchführung der Beratungs-, Betreuungs- und Qualifizierungsmaßnahmen Jugendbildungszentrum 2.0 Krems und Jugendbildungszentrum 2.0 St. Pölten durch „ZIB Training GmbH“, Jugendbildungszentrum 2.0 Waldviertel durch „Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Niederösterreich“, Jugendbildungszentrum 2.0 Wien 21 durch „ARGE Weidinger & Partner/Murad & Murad/Mentor“ und das Jugendbildungszentrum 2.0 Baden/Mödling durch „ARGE Mentor/Murad & Murad/Weidinger & Partner“ für 2027. Die Bedeckung des nationalen Kofinanzierungsanteils in der Höhe von bis zu 4.784.000 Euro erfolgt aus Mitteln der Arbeitnehmerförderung. Die Bedeckung zur Vorfinanzierung des ESF-kofinanzierten Anteils in der Höhe von bis zu 516.000 Euro erfolgt aus Mitteln der ZwiSt EU des Landes Niederösterreich.

Weiters bewilligte das Land Niederösterreich die Durchführung der Beratungs-, Betreuungs- und Qualifizierungsmaßnahmen Jugendbildungszentrum JTF Wiener Neustadt durch „ZIB Training GmbH“ und Jugendbildungszentrum JTF Mostviertel durch „ARGE Bildung Mostviertel“ für 2027. Die Bedeckung des nationalen Kofinanzierungsanteils in der Höhe von bis zu 205.250 Euro erfolgt aus Mitteln der Arbeitnehmerförderung. Die Bedeckung zur Vorfinanzierung des ESF-kofinanzierten Anteils in der Höhe von bis zu 2.052.500 Euro erfolgt aus Mitteln der ZwiSt EU des Landes Niederösterreich.