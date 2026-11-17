Wien (OTS) -

Spitzenkoch Walter Eselböck präsentiert am 1. Dezember um 19:00 Uhr gemeinsam mit seiner Frau Eveline und dem Bestsellerautor Johannes Huber sein neues Buch „Heilwissen Nahrung“ über Genuss-Rezepte mit gesundheitlichem Mehrwert (etwa in der Krebsprophilaxe, gegen Schwermut oder Verdauungsstörungen usw.).

Zur Buchpräsentation in der Thalia-Buchhandlung Wien Mitte (Landstraßer Hauptstraße 2a/2b, 1030 Wien) werden auch zahlreiche Freunde und Wegbegleiter von Eselböck zu Gegend sein.

Darunter „Dancing Stars“-Profitänzer Peter Erlbeck, Schauspielerin Mercedes Echerer, Freimaurer-Großmeister Georg Semler, Unternehmerin Marion Soravia, Kabarettist Thomas Maurer und Spitzengastronom Gottfried Krasser.

Gerne lade ich Sie hierfür ein und schicke Ihnen bereits im Vorfeld die Druckfahnen des Buches zu oder vermittle ein persönliches Gespräch mit Walter Eselböck.

Um verbindliche Anmeldung wird gebeten.