Wien (OTS) -

Was hat Geld mit Gewalt zu tun? Alleinerzieherinnen erleben immer wieder, dass sie nach der Trennung vom Kindesvater finanziell unter Druck gesetzt werden, bis hin zur Bedrohung ihrer Existenz. Etwa, wenn der Kindesunterhalt verweigert wird, Unterhaltsverfahren jahrelang hinausgezögert werden oder Mütter durch Schikanen gezwungen werden, ihre Ersparnisse und ihr Vermögen aufzubrauchen. Vor allem Kinder verlieren dadurch: Sie erleben die Geldsorgen und Existenzängste mit und leben dadurch oft in Armut oder Ausgrenzung. Manche verlieren deshalb sogar ihre Wohnung.

Interdisziplinärer Einblick durch Expertinnen

Expertinnen aus verschiedenen Fachgebieten und eine betroffene Mutter beleuchten finanzielle Gewalt aus rechtlicher, psychotherapeutischer und frauenpolitischer Perspektive und zeigen auf, wo dringender Handlungsbedarf besteht:

Wie zeigt sich finanzielle Gewalt nach der Trennung?

Welche Auswirkungen hat finanzielle Gewalt für Mütter und Kinder

Welche rechtlichen und gesellschaftlichen Strukturen ermöglichen ihre Fortsetzung?

Und was muss sich ändern, damit Mütter und Kinder wirksam geschützt werden?

Rednerinnen:

Andrea Czak, geschäftsführende Obfrau von FEM.A

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings

Rebecca Oberdorfer, Rechtsanwältin, Opferschutzanwältin

Pia Hoffmann, Psychotherapeutin

Eine betroffene Mutter

Wann und Wo:

Mittwoch, 25. November 2026, 9:00 Uhr

Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen, an der Pressekonferenz teilzunehmen und Fragen an die Expertinnen zu richten.

Pressekonferenz „16 Tage gegen Gewalt an Alleinerzieherinnen“

FEM.A lädt am 25. November 2026 anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen zum Thema finanzielle Gewalt an Alleinerzieherinnen ein. Rednerinnen: Andrea Czak, geschäftsführende Obfrau von FEM.A; Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings; Rebecca Oberdorfer, Rechtsanwältin, Opferschutzanwältin; Pia Hoffmann, Psychotherapeutin; Eine betroffene Mutter

Datum: 25.11.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich

URL: https://stoppt-institutionelle-gewalt.verein-fema.at/