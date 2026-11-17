Wien (OTS) -

Wer sich gegen grenzenlose Cyberangriffe wappnen will, muss über Grenzen hinweg trainieren. Diesem Gedanken folgt das internationale Cyber-Planspiel 2027, das beim KSÖ Security Summit am 19. November 2026 in Wien offiziell angekündigt wird. Der CyberCampus Austria ist Partner des Planspiels. Aus diesem Anlass kommt Kevin Michael Murray, Gründer von KEMUR Technology, nach Wien. Auf seinem Programm stehen neben dem KSÖ Security Summit Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft.

Den Ernstfall proben, bevor er eintritt

Der CyberCampus Austria vernetzt öffentliche Institutionen, Wirtschaft und Wissenschaft in den Bereichen Ausbildung, Forschung, Übungen und digitale Resilienz. Im Mittelpunkt stehen Formate, die Wissen nicht nur vermitteln, sondern anwendbar machen: Trainings, Workshops, Cyberübungen und Planspiele, die aktuelle Szenarien unter realistischen Bedingungen durchspielen. Der Gedanke dahinter: Wer seine Abläufe kennt, bevor die Krise eintritt, handelt im Ernstfall schneller, besonnener und wirksamer.

Den Aufbau des Campus ermöglicht KEMUR Technology als zentraler Unterstützer und Impulsgeber. Das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) bringt sein Netzwerk aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Sicherheit ein. Ziel ist es, bestehende Initiativen nicht zu ersetzen, sondern sie zu bündeln und sichtbar zu machen, ohne Parallelstrukturen zu schaffen.

„Cyberangriffe machen an keiner Grenze halt. Wer erst zu trainieren beginnt, wenn es ernst wird, hat bereits verloren. Mit dem CyberCampus Austria wollen wir zeigen, wie fit Europa ist und wo wir noch zulegen müssen“, so Kevin Michael Murray.

Ein Planspiel in neuer Dimension

Ausgerichtet wird das internationale Cyber-Planspiel 2027 vom KSÖ gemeinsam mit dem Bundesministerium für Inneres (BMI), der CyberCampus Austria ist Partner. Die Übung findet im Mai 2027 im UniCredit Center in Wien-Donaustadt statt und wird die größte zivile digitale Simulation mit internationaler Beteiligung, die je in Österreich durchgeführt wurde.

Neu ist vor allem der Ansatz: Die Szenarien spiegeln eine Bedrohungslage wider, mit der alle europäischen Länder zugleich konfrontiert sind. Sie reichen von hybriden Angriffen im Schatten des russischen Kriegs gegen die Ukraine bis zu gezielten Attacken auf Verwaltung und Wirtschaft.

Eine Gesundenuntersuchung für die Cyber-Resilienz

Das Planspiel ist gelebte Prävention: Es setzt an, bevor es zu spät ist, und macht sichtbar, wie gut Österreich und seine Partner heute gerüstet sind. Wie bei einer Gesundenuntersuchung bereiten sich die Teilnehmenden gezielt vor, und schon die Vorbereitung wird zum Training. So wird das Planspiel zu einem umfassenden Fitnessprogramm für die Cybersicherheit.

Ein offenes Netzwerk für Österreich

Der CyberCampus Austria versteht sich als offene Plattform: national verankert, europäisch anschlussfähig und praxisnah. Unternehmen, Institutionen und Fachleute sind eingeladen, sich einzubringen, etwa mit gemeinsamen Formaten, Pilotprojekten oder über ein digitales Memorandum of Understanding. Weitere Informationen gibt es unter www.cyber-campus-austria.at