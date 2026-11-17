- 17.11.2026, 12:45:03
- /
- OTS0134
„ZIB Talk“ mit Alexandra Maritza Wachter zum Thema „Im Visier: Wie gut sind wir vor Spionage geschützt?“
Am 17. November um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Spionageattacken nehmen zu, ausländische Geheimdienste agieren deutlich aggressiver – mit Auswirkungen auf die innere Sicherheit. Zuletzt wurden deswegen vier russische Diplomaten ausgewiesen. Wien gilt seit jeher als Spionage-Hotspot. Ein neues Gesetz soll nun die Strafverfolgung verschärfen und künftig auch Spionage gegen internationale Organisationen in Österreich unter Strafe stellen. Doch wie groß ist die Bedrohung durch ausländische Geheimdienste? Wie gut sind Politik, Behörden und Wirtschaft vor Spionage, Datenklau und Einflussnahme geschützt? Darüber diskutieren heute, am 17. November 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Alexandra Maritza Wachter im „ZIB Talk“
Andreas Hanger
ÖVP
Michael Schilchegger
FPÖ
Omar Haijawi-Pirchner
ehem. Leiter des Nachrichtendienstes DSN
Anna Giulia Fink
„Der Standard“
Rückfragen & Kontakt
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF