Wien (OTS) -

Spionageattacken nehmen zu, ausländische Geheimdienste agieren deutlich aggressiver – mit Auswirkungen auf die innere Sicherheit. Zuletzt wurden deswegen vier russische Diplomaten ausgewiesen. Wien gilt seit jeher als Spionage-Hotspot. Ein neues Gesetz soll nun die Strafverfolgung verschärfen und künftig auch Spionage gegen internationale Organisationen in Österreich unter Strafe stellen. Doch wie groß ist die Bedrohung durch ausländische Geheimdienste? Wie gut sind Politik, Behörden und Wirtschaft vor Spionage, Datenklau und Einflussnahme geschützt? Darüber diskutieren heute, am 17. November 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Alexandra Maritza Wachter im „ZIB Talk“

Andreas Hanger

ÖVP

Michael Schilchegger

FPÖ

Omar Haijawi-Pirchner

ehem. Leiter des Nachrichtendienstes DSN

Anna Giulia Fink

„Der Standard“