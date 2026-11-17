Wien (OTS) -

Faszination, Grenzerfahrung, Verantwortung und Gefahr: „True Stories“ um das Abenteuer „Großglockner“, eine schicksalhafte Nacht am Stüdlgrat und das Phänomen Alpine Divorce stehen am Donnerstag, dem 19. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 (und bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON) im Mittelpunkt der zweiten Episode der neuen ORF-True-Crime-Reihe „TATsache“. Begleitet wird die Doku auch diesmal wieder vom gleichnamigen Video-Podcast (22.50 Uhr, auch auf ORF Sound und überall dort, wo es Podcasts gibt), in dem Host Stefan Lenglinger den Todesfall einer jungen Bergsteigerin, die von ihrem Lebens- und Weggefährten zurückgelassen wurde, noch einmal nachzeichnet und gemeinsam mit der Bergwanderführerin und klinischen Psychologin Kristina Stürz sowie der Anwältin Katharina Braun der Frage nachgeht, was in jener Nacht am Großglockner wirklich geschehen ist. Die ORF-Doku-Premiere „Wahnsinn am Everest – Die Zukunft“ beleuchtet um 21.05 Uhr das alpine Business.

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True Stories: TATsache Großglockner (20.15 Uhr)

Großglockner, Jänner 2025. Eine junge Bergsteigerin erfriert, nachdem ihr Lebens- und Weggefährte sie wenige Meter unterhalb des Gipfels zurückgelassen hat. Was ist in dieser Nacht am Stüdlgrat passiert? Bei der Suche nach Antworten gerät auch ein Phänomen in den Fokus, das weit über den konkreten Fall hinausreicht, die sogenannte „Alpine Divorce“.

Wahnsinn am Everest – Die Zukunft (21.05 Uhr)

Das Geschäft am Mount Everest boomt. Alle wollen davon profitieren. Doch wo liegen die Grenzen des Machbaren, und wie sieht die Zukunft aus? Nepalesen dominieren den Markt der Expeditionen, die bis zu 100 Teilnehmende umfassen. Im Luxussegment geht es dabei bis zum Preis einer halben Million Dollar. Viele Anfängerinnen und Anfänger empfinden den Gipfel als persönliches Statement. Westliche Firmen bieten zudem immer kürzere Expeditionen an. Der höchste Berg soll in sieben Tagen bestiegen werden können. Im Gespräch mit Expertinnen und Experten wird das Schicksal des Business rund um den Mythos Everest beleuchtet.

TATsache – Der Podcast: Großglockner (22.50 Uhr)

Der Fall am Großglockner hat international für Aufsehen gesorgt: Im Jänner 2025 erliegt eine Bergsteigerin den eisigen Bedingungen knapp unterhalb des Gipfels, nachdem ihr Begleiter sie erschöpft und unterkühlt in der Felswand zurücklässt. Später wird er wegen grob fahrlässiger Tötung erstinstanzlich verurteilt. In den sozialen Medien macht unterdessen der Begriff „Alpine Divorce“ die Runde. Doch was ist in jener Nacht am Großglockner wirklich geschehen? Was passiert, wenn Menschen am Berg körperlich und psychisch an ihre Grenzen geraten? Welche Rolle spielen Stress, Ehrgeiz und Gruppendynamik bei lebenswichtigen Entscheidungen? Und ist „Alpine Divorce“ ein bedauernswerter Einzelfall in alpinen Notlagen oder Beispiel eines sozialen Musters? Diesen Fragen geht Stefan Lenglinger gemeinsam mit der Bergwanderführerin und klinischen Psychologin Kristina Stürz sowie der Anwältin Katharina Braun nach.