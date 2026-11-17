Wien (OTS) -

Die Vienna Capitals werden offizielle Botschafter der österreichweiten Aufklärungskampagne „Alles Banane?“. Die Österreichische Gesellschaft für Urologie und Andrologie (ÖGU) und der Berufsverband der Österreichischen Urologie (BVU) holen damit erstmals einen Profi-Sportklub an Bord. Ab November, dem internationalen Männergesundheitsmonat, tragen die Capitals die Botschaft der Kampagne dorthin, wo Männer sonst nicht über ihre Gesundheit sprechen: in die Eisarena. Höhepunkt ist das Heimspiel am 18. November 2026, das erstmals ganz unter dem Motto “Männergesundheit” steht.

„Wir Spieler lassen uns regelmäßig durchchecken, das ist im Profisport völlig normal. Bei den meisten Männern ist das aber leider nicht so. ‚Alles Banane‘ ist eine tolle Kampagne. Alles, was Männergesundheit angeht und dafür Aufsehen erregt, unterstütze ich persönlich sehr gerne. Ich finde es super, dass wir als Vienna Capitals unseren Teil beitragen können. Es wird vieles totgeschwiegen, was Männergesundheit betrifft. Doch genau darüber sollten wir sprechen“, sagt Ramón Schnetzer, Nationalteam-Verteidiger der Vienna Capitals.

Die Aktionen im Überblick:

Capitals als Botschafter: Capitals-Profis räumen in kurzen Videoclips auf den Kanälen des Klubs und von „Urologie Österreich“ die gängigsten Sexmythen über das Liebesleben und die Gesundheit des Mannes auf.

Capitals-Profis räumen in kurzen Videoclips auf den Kanälen des Klubs und von „Urologie Österreich“ die gängigsten Sexmythen über das Liebesleben und die Gesundheit des Mannes auf. Aktionsspieltag: Das Heimspiel am 18. November 2026 gegen Olimpija Ljubljana steht unter dem Motto Männergesundheit: Pauseninterviews, Infostand mit Urolog*innen, die Fragen beantworten und erklären, wie eine Vorsorgeuntersuchung abläuft, Videowall-Spots und eine Freecard-Aktion für alle Fans.

Das Heimspiel am 18. November 2026 gegen Olimpija Ljubljana steht unter dem Motto Männergesundheit: Pauseninterviews, Infostand mit Urolog*innen, die Fragen beantworten und erklären, wie eine Vorsorgeuntersuchung abläuft, Videowall-Spots und eine Freecard-Aktion für alle Fans. Mitmachen für Fans und Vereine: Flyer, Plakate und Screen-Dateien stehen auf www.alles-banane.at kostenlos zum Download bereit, auch für Nachwuchs- und Hobbyvereine aller Sportarten im ganzen Land.

Warum „Alles Banane?“: Ein Fach, über das niemand spricht

Urologische Themen sind in Österreich noch immer mit Unsicherheit, Scham und zahlreichen Mythen verbunden. Viele Männer wissen nicht einmal genau, was Urolog*innen eigentlich tun und gehen deshalb erst hin, wenn es nicht mehr anders geht. Die ÖGU und der BVU haben die Kampagne im April 2026 gestartet, um genau das zu ändern: Sie klärt mit einem Augenzwinkern über Mythen rund um Sex, Männergesundheit und das männliche Geschlechtsorgan auf und zeigt, dass Urolog*innen unkompliziert, professionell und ohne Peinlichkeiten helfen.

„Wir erleben in unseren Ordinationen jeden Tag, wie viel Halbwissen über den eigenen Körper im Umlauf ist und wie viele Männer lieber schweigen, als eine Frage zu stellen. Mit ‚Alles Banane?‘ nehmen wir dem Thema die Schwere. Wer über die Banane lacht, redet danach leichter über urologische Beschwerden“, erklärt Priv. Doz. DDr. Mehmet Özsoy, Präsident des Berufsverbands der Österreichischen Urologie.

Der Name ist Programm: Die Banane steht für das, worüber Männer ungern reden, und für die Vorurteile, die sich darum ranken: von der angeblichen Normgröße über Potenzmythen bis zur Annahme, Vorsorge sei nur etwas für alte Männer. Die Website www.alles-banane.at bietet außerdem die Möglichkeit sich gleich eine*n Urolog*in in der Nähe zu suchen.

Was Urolog*innen tun – und warum der Check dazugehört

Die Urologie ist weit mehr als die Prostata: Das Fach umfasst Nieren, Harnleiter, Blase und Harnröhre bei Frauen und Männern sowie die männlichen Geschlechtsorgane: von Nierensteinen bis zu Erektionsstörungen, unerfülltem Kinderwunsch und Tumorerkrankungen. Urolog*innen sind damit die erste Anlaufstelle für die Gesundheit des Mannes in jedem Alter. Die urologische Vorsorgeuntersuchung dauert wenige Minuten und ist weniger unangenehm, als die meisten befürchten. „Die meisten Männer, die zum ersten Mal bei uns sind, sagen hinterher: Das war’s? Die Untersuchung ist unkompliziert, und je früher wir etwas sehen, desto einfacher ist es zu behandeln. Wir wollen Männern die Scham nehmen und sie ermutigen, sich vertrauensvoll an uns zu wenden, nicht erst, wenn etwas weh tut“, betont Dr. Dong-Ho Mun, MSc., Beauftragter für Digitale Kommunikation der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und Andrologie.

Männer in Österreich leben im Schnitt um 4,5 Jahre kürzer als Frauen: Die Lebenserwartung bei der Geburt lag 2025 bei 80,2 Jahren für Männer und 84,6 Jahren für Frauen.¹ Ein Grund dafür ist, dass Männer Vorsorge deutlich seltener nutzen und urologische Beschwerden oft jahrelang verschweigen. Dabei lassen sich viele urologische Erkrankungen früh erkennen und gut behandeln, wenn man hingeht. „Alles Banane?“ setzt genau dort an, wo das Problem beginnt: beim Schweigen.

Über den Berufsverband der Österreichischen Urologie (BVU):

Der BVU wurde gegründet, um die österreichischen Urolog*innen zusammenzuschließen, deren Tätigkeit zu fördern und den Gemeinschaftsgeist zu pflegen. Der Verband setzt sich für die Interessen der Fachärzt*innen für Urologie ein und fördert den fachlichen Austausch sowie die kontinuierliche Weiterbildung. Weitere Informationen: www.urologisch.at

Über die Österreichische Gesellschaft für Urologie und Andrologie (ÖGU):

Die ÖGU ist die wissenschaftliche Fachgesellschaft für Urologie und Andrologie in Österreich. Sie fördert die Wissenschaft, Forschung und Weiterbildung auf dem Gebiet der Urologie und Andrologie und vertritt die fachlichen Interessen ihrer Mitglieder. Der Vorstand setzt sich aus führenden Expert*innen des Fachs zusammen. Weitere Informationen: www.uro.at

Die Vienna Capitals sind Wiens Hauptstadtklub der win2day ICE Hockey League. Der zweifache österreichische Meister gilt als Publikumsmagnet der multinationalen Eishockeyliga. Über 130.000 Fans besuchten in der vergangenen Spielzeit die in der Donaustadt befindliche neuro.io arena. Weitere Informationen: https://www.vienna-capitals.at/

Quellen:

¹ Statistik Austria, Pressemitteilung „Geburtenbilanz 2025“ vom 25.02.2026: Lebenserwartung bei der Geburt 2025, Männer 80,17 Jahre, Frauen 84,63 Jahre, statistik.at (PDF). – ² Hintergrund zur Vorsorge: Statistik Austria, Pressemitteilung „Krebserkrankungen 2024“ vom 29.01.2026, Österreichisches Krebsregister (Stand 12.01.2026), Prostatakrebs mit 8.152 Fällen häufigste Krebsneuerkrankung bei Männern, statistik.at (PDF). – Informationen zu urologischer Vorsorge und zum Fachgebiet: www.alles-banane.at, www.uro.at, www.urologisch.at

Vienna Capitals vs. Olimpija Ljubljana

Vienna Capitals werden Botschafter von „Alles Banane?“: Eishockey-Profis setzen sich für Männergesundheit ein

Datum: 18.11.2026, 19:15 Uhr

Ort: Wien