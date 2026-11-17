Wien (OTS) -

Die Vorstellung von einem Blackout ist ein gut kultiviertes Angstszenario in einer globalisierten Gesellschaft geworden. Die neue „Menschen und Mächte“-Dokumentation „Blackout: Die Geister, die wir riefen“ von Wolfgang Stickler schaut am Mittwoch, dem 18. November 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON nicht nur auf die Hintergründe dieser oftmals geschürten Angstvorstellungen, sondern erklärt die Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit eines Blackouts aus einer vernetzten Perspektive: Warum käme es zu einem Blackout? Und wie würde die Gesellschaft reagieren? Nicht zuletzt: Wie lange würde ein Blackout aller Wahrscheinlichkeit nach dauern?

Österreich ist nicht zuletzt durch seine Zivilgesellschaft, vor allem aber durch die Freiwilligenarbeit bei Feuerwehren, Rettungen und Co auf ein solches Szenario gut vorbereitet. Mit vorbereitet sind aber auch Medien, etwa der ORF mit seinen Radios. Aber auch die großen Supermarktketten haben ausgearbeitete Notfallpläne, mit denen auf ein Blackout reagiert werden kann. Ein solcher Vorfall brächte die Gesellschaft zurück auf ihre Grundfragen: eine Grundversorgung mit den wichtigsten Lebensmitteln, Wasser und Batterien zu Hause, niederschwellige Medien wie das Radio – und auch eine Notreserve von Bargeld. Die Frage eines Blackouts ist auch die Frage nach den systemischen Ursachen für den rasanten und immer weiterwachsenden Energiebedarf dieser digitalisierten Welt.

Dass die Vorstellung eines Blackouts viele Menschen ansteckt, hängt mit dem Vernetzungsgrad, aber auch der Unsicherheit der Gesellschaft seit Ereignissen wie 9/11 zusammen. Einerseits sind alle das Funktionieren von lebenserhaltenden Systeme gewohnt, nicht zuletzt auch die reibungslose Grundversorgung mit Lebensmitteln. Doch die Kriege der jüngeren Vergangenheit haben Gewissheiten erschüttert und die Menschen mit der Frage des Funktionierens von Grundsystemen befasst. In der Dokumentation erklären Expertinnen und Experten das Funktionieren hochentwickelter Systeme, erläutern, warum 50 Hertz die Frequenz verschalteter Stromsysteme sein muss. Und warum der Unsicherheitsfaktor der Mensch selbst ist.

Wenn eben aber der Mensch seine eigene Verantwortung um die Weiterentwicklung der Welt und vor allem der Gesellschaft um sich wahrnimmt, kann er den Geistern, die im Zuge der industriellen und digitalen Revolution gerufen wurden, positiv begegnen. Der Wohlstand hat viel an Bequemlichkeit, aber auch viel an Selbstentmündigung in einer strikt arbeitsteiligen Gesellschaft gebracht. „Blackout: Die Geister, die wir riefen“ zeigt auch, wie Menschen wieder handlungsfähig werden können – und warum die Freiwilligenarbeit in einer Gesellschaft Fundament und Herz für die Zukunft der Welt ist. Gerade auch in Österreich.

„Wir leben in einer Gesellschaft, die Gewohnheit als Sicherheit missdeutet. Da fühlen wir uns wohl, das ist Komfortzone. Deswegen verlassen wir diese Komfortzone nicht sehr gerne. Das heißt, dass wir sehr leicht zu beunruhigen sind, weil wir jede Einschränkung sofort als Bedrohung sehen“, so Risikoforscher André Gazsó.