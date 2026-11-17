Potsdam (OTS) -

Potsdam (ots)

Am 2. und 3. Dezember diskutieren Forschung und Wirtschaft darüber, wie Menschen und KI miteinander kollaborieren können

Führungskräfte aus Wissenschaft, Industrie, Start-up-Szene und Politik kommen am HPI zum offenen Austausch zusammen

Workshops zur Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI-Agenten zeigen praktische Ansätze

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) lädt am 2. und 3. Dezember 2026 zur AI@HPI Conference auf den HPI-Campus in Potsdam ein. Unter dem Leitmotiv "Designing the Human-AI Economy" thematisieren Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, wie eine kollaborative Welt zwischen Menschen und Künstlicher Intelligenz ökonomisch und gesellschaftlich gewinnbringend umgesetzt wird.

Die disruptiven Entwicklungen etwa bei agentischer KI und durch enorm beschleunigte Erkenntnis-Prozesse in Wissenschaft und Wirtschaft mithilfe von KI-Modellen werfen neue Fragen auf: Welche Rolle bleibt dem Menschen? Welche Tätigkeiten bleiben unersetzlich? Und wie verändern sich Geschäftsmodelle, Arbeitsplätze und Europas Wettbewerbsfähigkeit? Über diese wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen diskutieren Referent:innen aus allen gesellschaftlichen Bereichen bei der AI@HPI Conference 2026.

"Wir stehen vor einem grundlegenden Wandel unserer Arbeitswelt. Was KI leisten kann, erleben wir täglich. Damit diese Technologie uns wirklich nützt, müssen wir erkennen, dass wir den Entwicklungen nicht ausgeliefert sind. Es ist an uns, zu gestalten und zu entscheiden, wie wir KI einsetzen", sagt Prof. Dr. Gerard de Melo, Vorsitzender der AI@HPI Conference und Leiter des Fachgebiets Artificial Intelligence and Intelligent Systems am HPI.

Hochrangige Gäste aus Politik und Technologiebranche

Zu Gast sind neben vielen anderen Expert:innen und Entscheider:innen:

Thomas Jarzombek , Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung

, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung Dr. Rolf-Dieter Jungk , Staatssekretär im Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

, Staatssekretär im Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Ranga Yogeshwar , Wissenschaftsjournalist und Physiker

, Wissenschaftsjournalist und Physiker Agnes Heftberger , Corporate Vice President & CEO, Microsoft Germany & Austria

, Corporate Vice President & CEO, Microsoft Germany & Austria David Weiner , Head of Digital Natives EMEA Central, OpenAI

, Head of Digital Natives EMEA Central, OpenAI Daniela Rittmeier , CEO, Rittmeier.AI

, CEO, Rittmeier.AI Nicole Büttner, Founding Partner, Merantix Capital

Das vollständige Programm und alle Speaker:innen finden Sie hier.

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