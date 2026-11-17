Wien (OTS) -

Auch die 30. Staffel des ORF-Kultformats „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, die gestern, am Montag, dem 16. November 2026, ins große Finale ging, begeisterte das heimische Publikum. Die Jubiläumssaison, in der Dokumentaristin Nina Horowitz als Interviewerin und Gestalterin wieder erfolgreich Menschen aus ganz Österreich auf ihrer Partnersuche begleitete, erreichte einen weitesten Seherkreis von 3,628 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (48 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren). Im Schnitt waren bei den zehn heurigen Ausgaben 852.000 Seherinnen und Seher (vorläufige Gewichtung) dabei, der Marktanteil bei E12+ lag bei 35 Prozent – Bestwert seit 2023. Neue Staffelrekorde wurden auch in den jungen Sehergruppen erzielt: mit 24 Prozent bei 12–49 der beste Wert seit 2012, und mit 26 Prozent bei 12–29 der bisherige Höchstwert in der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Geschichte.

Das gestrige Finale wollten sich bis zu 882.000 nicht entgehen lassen, im Schnitt waren es 869.000 (vorläufige Gewichtung) und 34 Prozent Marktanteil bei 12+ (12–49: 23 Prozent; 12–29: 24 Prozent).

Die meistgesehene Ausgabe des Jubiläumssommers war Folge 6 am 17. August mit einem Spitzenwert von 947.000 und einer durchschnittlichen Reichweite von 915.000 bei 36 Prozent Marktanteil 12+. Bei den jungen Sehergruppen wurden Höchstmarktanteile pro Sendung am 10. August (Folge 5) mit 28 Prozent bei 12–49 sowie am 3. August (Sendung 4) mit gar 41 Prozent bei 12–29 verzeichnet.

Jubiläumsstaffel auch als Streaming-Hit – noch weitere sechs Monate auf ORF ON verfügbar

Rekorde fuhr die heurige Jubiläumsstaffel auch beim Streaming ein: Die vom ORF bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand erzielten bis inkl. 16. November in Österreich bisher insgesamt ein Gesamtnutzungsvolumen von 26,3 Millionen Minuten sowie 4,2 Millionen Bruttoviews (registrierte Videostarts) und 941.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Dies bedeutet bereits direkt nach der Ausstrahlung der Bilanzfolge neuen Staffelrekord bei allen drei Kennzahlen seit Einführung der Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) im Jahr 2017. Stärker als je zuvor zu diesem Zeitpunkt ist auch die Durchschnittsreichweite (live und on demand) von bisher 56.000 pro Folge (Bilanzfolge vorläufig nur mit der Nutzung seit 15. November) und unterstreicht damit ebenfalls, dass das Kultformat auch online ein Hit ist. Alle Folgen bleiben bis sechs Monate nach der TV-Ausstrahlung der Bilanzfolge auf ORF ON verfügbar.

Das gestrige Staffelfinale ist außerdem am Samstag, dem 21. November, um 12.10 Uhr in 3sat zu sehen. Details zur Jubiläumssaison „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.

Weihnachtsspecial am 28. Dezember, 31. Staffel in Vorbereitung – Bewerbungen schon möglich

Nach dem Finale der Jubiläumsstaffel gibt es heuer erstmals ein Weihnachtsspecial des Publikumshits, das am Montag, dem 28. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt wird (24 Stunden vorab schon auf ORF ON). Auch die nächste Saison ist bereits in Vorbereitung: Für die 31. Staffel können sich interessierte Singles aus ganz Österreich schon melden: via E-Mail an [email protected] bzw. per Brief an ORF, Kennwort „Liebesg’schichten“, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien oder telefonisch unter 0800 44 30 140.