Wien (OTS) -

Nach sechs Wochen Probezeit hat sich der Genussmarkt am Nußdorfer Markt bewährt und wird zu einem fixen Wochenmarkt sowie Grätzltreffpunkt.

„Dass unser Antrag damals einstimmig angenommen wurde, zeigt, dass sich der Bezirk einig ist: der Wochenmarkt ist eine echte Bereicherung für Döbling. Die Gespräche, die wir in den letzten Wochen vor Ort geführt haben, bestätigen, dass der Markt sowohl bei Besucher:innen als auch Unternehmer:innen gut ankommt“, zeigt sich Werner Albeseder, Klubobmann der NEOS in Döbling erfreut.

Aufgrund der umfassend positiven Resonanz wird der Wochenmarkt auch nach Ablauf der 6 Wochen wie gewohnt weitergehen. Jeden Donnerstag kann aus einer breiten und vielfältigen Palette an hochwertigen und regionalen Produkten gewählt werden.

„Ich war von Beginn an überzeugt, dass sich der Wochenmarkt am Nußdorfer Markt bewähren wird. Das Angebot kam so gut an, dass alle elf Standler:innen bleiben wollen und weitere Unternehmer:innen Interesse an einem Stand vor Ort bekundet haben. Hier am Nußdorfer Markt zeigt sich wieder, wie wichtig Märkte für ein belebtes Grätzl sind“, so Albeseder.