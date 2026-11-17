Wien (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) warnt vor weiterem Stillstand am Standort Österreich. Eine neue McKinsey-Analyse zeigt, dass das reale BIP pro Kopf 2025 unter dem Niveau von 2019 lag und nur 14 von 45 befragten Führungskräften neue Kapazitäten bevorzugt in Österreich aufbauen würden. Für die FW ist das ein klares Signal: Die ÖVP-SPÖ-NEOS-Regierung verwaltet die Probleme, statt sie endlich zu lösen.

Wenn Betriebe Investitionen zurückhalten oder neue Kapazitäten eher im Ausland aufbauen, bleibt das nicht ohne Folgen. Dann fehlen Aufträge, Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Inland. Österreich kann sich diese Entwicklung nicht länger schönreden.

Auch Finanzminister Markus Marterbauer darf sich nicht hinter knappen Budgets und politischen Ausreden verstecken. Wer bei Abgaben, Genehmigungen, Energiepreisen und Berichtspflichten keine spürbare Entlastung zusammenbringt, verschärft die Unsicherheit für Unternehmer zusätzlich.

Die Freiheitliche Wirtschaft verlangt daher eine echte Standortoffensive: niedrigere Lohnnebenkosten, eine Senkung der Körperschaftsteuer, einen breiteren Investitionsfreibetrag, schnellere Genehmigungen und weniger Berichtspflichten. Dazu kommen wettbewerbsfähige Energiepreise, mehr privates Wachstumskapital sowie Einsparungen bei ineffizienten Förderungen und Doppelgleisigkeiten.

„Österreich lebt von Betrieben, die investieren, ausbilden und Arbeitsplätze schaffen. Wer diese Leistungsträger mit hohen Kosten, langsamen Verfahren und politischem Verwaltungsmodus abspeist, gefährdet unseren Wohlstand. Herr Marterbauer, schaffen Sie endlich Spielräume für Entlastung und Reformen, statt den Standort weiter auf Verschleiß zu fahren“, erklärt FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler.