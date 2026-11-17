Wien (OTS) -

Bei einer Pressekonferenz haben die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderätin Julia Malle heute, Dienstag, Kritik an Kürzungen geäußert – vor allem im Bereich von Sozialleistungen und bei Frauenberatungsstellen. Die Wiener Grünen sehen in sechs Bereichen Handlungsbedarf.



Im Bereich Frauenberatung und Gewaltschutz würden Beratungsstellen immer mehr unter Druck geraten. Gerade im Sozialbereich seien Kürzungen „kurzsichtig“, da „wir wissen, dass diese Folgekosten verursachen“, führte die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer aus. Ab 2027 gebe es etwa keine Förderung mehr für die Awareness-Teams, die feministische Projektförderung werde um 43 Prozent gekürzt. „Hier wird bei einem Angebot gespart, das Probleme lösen könnte, bevor sie entstehen“, so Gemeinderätin Julia Malle. Die Wiener Grünen fordern daher inflationsangepasste, mehrjährige Förderungen für Frauen- und Mädchenberatungsstellen und die Weiterfinanzierung der Awareness-Teams.

Der Verein „Nachbarinnen in Wien“ betreue etwa Frauen, die mit Gewalt konfrontiert sind und „ermächtigt Frauen, aus Gewaltbeziehungen auszubrechen“, so Malle. Im letzten Jahr habe es hier eine Förderkürzung von zehn Prozent gegeben – „und das, obwohl die Problemlagen immer komplexer werden“, so Malle.

Beim Thema Mindestsicherung gebe es oft das Problem, dass Frauen, die aus einer gemeinsamen Wohnung ausziehen, unter Sozialbetrugsverdacht geraten. „Frauen stehen dann vor der Entscheidung: Gewaltbeziehung oder Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz“, so Malle. Denn: Bei Verdacht auf Sozialbetrug werde der Bezug sechs Monate gesperrt. In 85 Prozent der Fälle bewahrheite sich dieser Verdacht nicht. Hier fordern die Wiener Grünen rasche Verfahren und vorläufige Existenzsicherung für die Betroffenen.

Frauen übernehmen immer noch einen Großteil der Care-Arbeit. In städtischen Kindergärten gebe es vier Wochen Urlaub pro Betriebsjahr. Es brauche mehr Flexibilität und einen Ausbau der Ferienbetreuung, so Malle.

Beim Thema Lohntransparenz müsse Wien Vorbild sein. Der Gender Pay Gap bei Wiener Stadtbediensteten lag 2025 bei 9,9 Prozent. „Obwohl fast 62 Prozent der Beschäftigten Frauen sind, werden 67 Prozent der Magistratsabteilungen von Männern geleitet“, führte Malle aus. Es brauche jedenfalls wirksame Lohntransparenz mit klaren Auskunftsrechten und Vergleichen.

Im Bereich Gender Budgeting müssten aus Sicht der Wiener Grünen die Auswirkungen politischer Entscheidungen auf Frauen vorab geprüft werden.

„Frauen müssen Zugang zu gesundheitlicher und gynäkologischer Versorgung haben“, fordert Pühringer den Ausbau von Angeboten im Bereich der Frauengesundheit – etwa bei gynäkologischen Kassenordinationen.



„Eine Stadt bleibt nicht automatisch ,Stadt der Frauen‘. Wien muss seinen feministischen Kompass wiederfinden“, schloss Pühringer.

Weitere Informationen: Grüner Klub im Rathaus, Kommunikation, Tel.: 01/4000-81814 (Schluss) mag