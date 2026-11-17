Wien (OTS) -

SPÖ-Gemeinderätin: Keine Kürzungen bei der Frauenförderung, Gewaltschutznetz bleibt stark, Wien mit dem kleinsten Gender Pay Gap Österreichs

„Wer behauptet, die Stadt lasse Frauen und Mädchen im Stich, sollte vorher einen ehrlichen Blick in die Zahlen werfen. Bei der Frauenförderung gibt es keine budgetären Kürzungen. Jeder bisher unterstützte Verein, der ansucht und die Kriterien erfüllt, erhält auch 2027 eine Förderung. Statt Verunsicherung zu säen, sollten die Grünen anerkennen, was die rot-pinke Aufschwungskoalition für Frauen leistet“, sagt Waltraud Karner-Kremser, SPÖ-Gemeinderätin und Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, vor der für Dienstag angekündigten Pressekonferenz der Grünen Wien.

Gleicher Lohn, echte Unabhängigkeit

Wien hat mit 10,6 Prozent den niedrigsten Gender Pay Gap aller Bundesländer, österreichweit liegt er bei 15,5 Prozent. In Wien fällt der Equal Pay Day auf den 23. November, das ist der geringste Unterschied unter den Bundesländern. Der waff investiert 2026 rund 14 Millionen Euro in spezielle Frauenangebote, davon profitieren rund 5.700 Frauen. Die Frauenarbeitsstiftung bietet 100 Ausbildungsplätze mit einem Volumen von 1,7 Millionen Euro, Teilnehmerinnen erhalten monatlich 300 Euro Ausbildungszuschuss. Mehr als die Hälfte aller waff-Teilnehmer*innen sind Frauen (56,7 Prozent), bei der beruflichen Weiterentwicklung sind es sogar 65,5 Prozent. Auch beim Unternehmertum holen Frauen auf: 2025 führten sie 45,1 Prozent der Wiener Ein-Personen-Unternehmen, bei den Gründungs-Erstgesprächen der Wirtschaftsagentur lag ihr Anteil bereits über 51 Prozent.

„Wirtschaftliche Unabhängigkeit ist das Fundament eines selbstbestimmten Lebens. Darum verknüpfen wir Gleichstellung mit Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Budgetpolitik. Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch kämpft unermüdlich für mehr Lohntransparenz. Österreich hat die EU-Entgelttransparenzrichtlinie noch nicht umgesetzt, hier braucht es rasch Klarheit und verbindliche Regeln. Denn wer offenlegt, was bezahlt wird, macht ungerechte Lohnunterschiede sichtbar“, betont Karner-Kremser.

Gewaltschutz bleibt unangetastet

Kaum ein Bereich zeigt so deutlich, wofür sozialdemokratische Stadtpolitik steht, wie der Schutz von Frauen vor Gewalt. Was Wien hier über Jahrzehnte aufgebaut hat, gilt österreichweit als Vorbild. Daran ändert auch das aktuelle Budget nichts. Am 30. Dezember 2025 jährte sich die Gründung des 24-Stunden-Frauennotrufs zum 30. Mal, mit über 192.000 Beratungskontakten hat das Team unzähligen Frauen aus Krisensituationen geholfen. Der Verein Wiener Frauenhäuser wird zu nahezu 100 Prozent vom Frauenservice Wien gefördert. 2025 betreute er 760 Frauen und 653 Kinder. Die Stadt setzt außerdem auf Prävention: Die Mittel für Täter- und Präventionsarbeit mit Männern in der Männerberatung Wien wurden verdreifacht.

„Beim Schutz von Frauen vor Gewalt gibt es keinen Millimeter Rückschritt. Frauennotruf, Frauenhäuser und das gesamte Wiener Gewaltschutznetz bleiben tragende Säulen unserer Stadt. Gewaltschutz ist in Wien kein Sparposten, sondern ein Grundversprechen: Keine Frau wird allein gelassen. Dieses Versprechen halten wir, Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr. Wer jetzt aus parteipolitischem Kalkül das Gegenteil behauptet, spielt mit der Verunsicherung jener Frauen, die gerade jetzt den Mut fassen müssen, Hilfe zu suchen. Das ist unverantwortlich. Die eingesparten Awareness-Teams waren nie Teil des Wiener Gewaltschutznetzes, auch wenn das manche gerne anders erzählen. Awareness ist in Wien gesetzlich verankert und wächst weiter: Das Veranstaltungsgesetz schreibt seit Juli Awareness-Konzepte vor, und mit dem Rettungsanker stehen in der ganzen Stadt immer mehr geschulte Menschen bereit, die hinschauen und helfen. Ich danke Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch und dem Frauenservice Wien (MA 57), die dieses Netz Masche für Masche enger knüpfen. Ab kommender Woche stellen wir in Wien während der 16 Tage gegen Gewalt gemeinsam klar: Gewalt gegen Frauen hat in unserer Stadt keinen Platz“, so Karner-Kremser.

Seit 1. Juli 2026 gelten im Wiener Veranstaltungsgesetz neue Awareness-Bestimmungen. Veranstalter*innen müssen in bestimmten Fällen ab 300 Besucher*innen ein Awareness-Konzept erstellen und Awareness-Beauftragte benennen. Das Konzept legt unter anderem Zuständigkeiten, Kommunikationswege und eine klar definierte Awareness-Rettungskette fest. Damit sollen sich alle Menschen im Nachtleben sicher und respektiert fühlen und bei Bedarf rasch Hilfe bekommen. Auch im öffentlichen Raum wird das Netz dichter: Die Initiative „Ich bin dein Rettungsanker“ des Frauenservice Wien richtet sich gegen sexuelle Belästigung und Gewalt an Frauen und bietet Betroffenen eine sichere, niederschwellige Anlaufstelle. Gestartet wurde sie 2018 am Donauinselfest. Heute zählen unter anderem die Wiener Linien, die mobilen Inselteams der Wiener Gewässer und der Gürtel Night Walk zu den Partner*innen. Seit 2025 ist auch die Parkraumüberwachung der Stadt Wien (MA 67) dabei. Bis Dezember 2025 wurden knapp 200 ihrer Mitarbeiter*innen geschult, damit sie Betroffenen als erste Ansprechpersonen zur Seite stehen können. Weitere Schulungen sind geplant.

Gerechte Aufteilung der Carearbeit wird in Wien unterstützt

Frauen leisten nach wie vor den Hauptteil der unbezahlten Carearbeit. In Wien unterstützen die städtischen Kindergärten aber Frauen dabei, daraus auszubrechen. „Die städtischen Kindergärten in Wien stehen für eine verlässliche und familienfreundliche Kinderbetreuung. Mit Öffnungszeiten von bis zu 60 Stunden pro Woche gehen sie weit über die VIF-Kriterien zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinaus, die mindestens 45 Wochenstunden vorsehen. Gleichzeitig steht das Kindeswohl im Mittelpunkt. Der Kindergarten ist ein wichtiger Ort zum Spielen, Lernen und gemeinsamen Entdecken. Doch auch Kinder brauchen Erholung und eine Auszeit vom Kindergartenalltag. Deshalb sehen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der MA 10 aus pädagogischen Gründen mindestens vier Wochen kindergartenfreie Zeit pro Betriebsjahr vor. Diese können einzeln oder zusammenhängend in ganzen Kalenderwochen genommen werden. Familienfreundlichkeit und Kindeswohl gehören zusammen. Die Stadt Wien schafft mit ihren langen Öffnungszeiten verlässliche Rahmenbedingungen für Eltern und berücksichtigt zugleich das Bedürfnis der Kinder nach Ruhe, Erholung und gemeinsamer Zeit außerhalb des Kindergartens“, so Karner-Kremser.

Frauengesundheit als wichtiges Anliegen

Wer behauptet, Wien würde keine Schutzstandards in der Frauengesundheit sicherstellen, blendet die Realität bewusst aus. „Wir schaffen in Wien konkrete Verbesserungen für Frauen. Von spezialisierten Ambulanzen für Endometriose und schwere prämenstruelle Beschwerden über die psychosomatische Frauenambulanz bis hin zur hochwertigen Brustkrebsversorgung: Wien nimmt die gesundheitlichen Bedürfnisse von Frauen ernst. Mit unseren Zentren für Frauenheilkunde gehen wir noch einen Schritt weiter. Das erste Zentrum ist bereits in Umsetzung, bis 2030 sind insgesamt neun Standorte geplant. Dort werden unterschiedliche medizinische Fachrichtungen zusammenarbeiten, damit Frauen rasch die richtige Diagnose und passende Behandlung erhalten. Dazu kommen unsere etablierten FEM-Frauengesundheitszentren, die einen wichtigen Beitrag leisten. Frauengesundheit braucht keine politischen Schlagworte, sondern konkrete Maßnahmen, gute Versorgung und einen konsequenten Ausbau der Angebote. Genau daran arbeiten wir in Wien. Unser Anspruch ist klar: Jede Frau soll Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung haben“, betont Karner-Kremser.

Wien ist die Stadt der Mädchen

Mit „Mädchen feiern Technik“ lernen Schülerinnen der 5. bis 8. Schulstufe technische und naturwissenschaftliche Berufe kennen, mittlerweile in sieben thematischen Workshops. Der neue Wiener Mädchen*Klub bündelt die Angebote der Stadt für Mädchen. Im Frühjahr 2027 soll eine Online-Plattform starten, auf der alle Angebote gesammelt zu finden sind.

„Wir in Wien denken Gleichstellung von Anfang an. Hier wächst eine Generation junger Frauen heran, der alle Türen offenstehen, in der Werkstatt, im Labor und in der Politik. So schaut sozialdemokratische Frauenpolitik aus: mutig, konkret und solidarisch. Damit machen wir die lebenswerteste Stadt der Welt jeden Tag ein Stück gerechter“, so Karner-Kremser abschließend. (Schluss) sh/ilp