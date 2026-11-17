Wien (OTS) -

Die neuerliche Forderung von ÖGK-Obmann Andreas Huss nach einer Deckelung der Wahlarzthonorare stößt bei der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien auf scharfe Kritik. „Herr Huss sollte sich auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren: ein funktionierendes Kassensystem sicherzustellen, statt die Honorare für freiberuflich tätige Ärztinnen und Ärzte regulieren zu wollen. Die Wahlärztinnen und Wahlärzte sind nicht seine Vertragspartner, die Kassenärztinnen und Kassenärzte hingegen schon“, stellt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, klar.

„Wie genau soll durch einen Honorardeckel auch nur ein einziger zusätzlicher Kassenarzttermin entstehen? Werden dadurch unbesetzte Kassenstellen besetzt oder Wartezeiten verkürzt? Darauf bleibt Huss eine Antwort schuldig“, kritisiert Kamaleyan-Schmied. „Statt von den strukturellen Problemen im Kassensystem abzulenken, sollte sich Huss darum kümmern, dass ausreichend Kassenarzttermine zur Verfügung stehen.“

Wahlärztinnen und Wahlärzte schließen Versorgungslücken

Wahlärztinnen und Wahlärzte ergänzen das kassenärztliche Angebot, ermöglichen zusätzliche Behandlungstermine und bieten in manchen Fachrichtungen Leistungen an, die im Kassensystem nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind – wie etwa in der Onkologie. „Offenbar verkennt Herr Huss, welchen Beitrag Wahlärztinnen und Wahlärzte zur Gesundheitsversorgung leisten. Sie sind Teil der Lösung und nicht das Problem“, betont Kamaleyan-Schmied. „Viele Ärztinnen und Ärzte entscheiden sich bewusst für eine Tätigkeit als Wahlarzt, weil sie dort bessere Rahmenbedingungen für die individuelle Betreuung ihrer Patientinnen und Patienten vorfinden und ausreichend Zeit haben.“

Kassensystem stärken statt Wahlärzte einschränken

Entscheidend ist, das Kassensystem für Ärztinnen und Ärzte attraktiver zu gestalten und sicherzustellen, dass Patientinnen und Patienten zeitnah Zugang zu den notwendigen medizinischen Leistungen erhalten. „Honorardeckel machen das Kassensystem nicht attraktiver. Wer die Versorgung verbessern will, muss die Probleme im Kassensystem lösen, statt jene Ärztinnen und Ärzte anzugreifen, die einen wichtigen Teil der Versorgung übernehmen und Leistungen anbieten, die im Kassenbereich nicht abgedeckt sind“, unterstreicht Kamaleyan-Schmied. „Das Ziel für die Herrn Huss muss sein, dass die Ärztinnen und Ärzte wieder Schlage stehen, um einen Kassenvertrag zu bekommen.“

