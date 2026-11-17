Wien (OTS) -

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig reist heute Dienstag zur Weltklimakonferenz COP31 in Antalya. In dieser zweiten Woche stehen die politischen Verhandlungen im Mittelpunkt. Der inhaltliche Schwerpunkt der diesjährigen COP sind nicht neue Ziele, sondern die konsequente Umsetzung der notwendigen Maßnahmen, um die bereits definierten Ziele zu erreichen. Die beiden Vorsitzländer Türkei und Australien geben den Leitspruch „From Dialogue to Consensus, From Consensus to Action“ vor.



Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig: „Der Klimawandel und seine Auswirkungen werden weltweit immer massiver spürbar. Das gilt auch für Österreich, wie uns der heurige Hitzesommer mit einer Rekorddürre gezeigt hat. Die Herausforderungen in der Landwirtschaft, bei der Ernährungssicherheit, für die Gesundheit der Menschen und bei der Wasserversorgung betreffen uns alle. Österreich beteiligt sich daher bei der Weltklimakonferenz aktiv und konstruktiv an den Verhandlungen. Wir drängen auf den schrittweisen Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas und wollen erneuerbare Energien vorantreiben. Schlüssel zum Erfolg ist, dass die gesamte Staatengemeinschaft an einem Strang zieht und alle Länder einen Beitrag leisten. Auch das werden wir konstruktiv, aber konsequent einfordern.“



COP31: Fokus auf Umsetzung der Maßnahmen

Die EU hat sich das Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad einzudämmen. Darauf stellt auch das Pariser Klimaabkommen ab und dieser Weg soll weiter gegangen werden. Daher ist wesentlich, dass Emissionsreduktion auch auf globaler Ebene weiter vorangetrieben wird. Vor 20 Jahren steuerte die Welt noch auf eine globale Erwärmung von über 4°C bis Ende des Jahrhunderts zu. Heute wird von einer Erwärmung von ca. 2,8°C ausgegangen. Im Vergleich ist das eine Verbesserung, wenngleich der Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen einen Rückschlag bedeutet. Weitere Fortschritte bei der Reduktion der Treibhausgase werden daher auch bei den anderen großen Emittenten liegen müssen.



Grundsätzlich sollen Fortschritte in allen drei Säulen des Pariser Übereinkommens gemacht werden. Das bedeutet bei der Emissionsreduktion, der Klimawandelanpassung und der Finanzierung von Maßnahmen für den Klimaschutz und für die Klimawandelanpassung. Für die EU und Österreich ist von besonderer Bedeutung, dass es ein globales Engagement bei der Reduktion von Emissionen gibt.



COP31 Climate Action Agenda

In der Climate Action Agenda, die von der türkischen COP-Präsidentschaft koordiniert wird, stehen insgesamt 10 Themen im Fokus. Drei messbare Ziele bis 2035 sind beispielsweise:



Erstens soll Strom künftig 35 % des weltweiten Energiebedarfs decken. Heute sind es knapp über 20 %. Dabei wird dabei jedoch nicht darauf eingegangen, aus welchen Energiequellen dieser Strom produziert werden soll. Für Österreich ist klar, dass es dabei nur um den Ausbau erneuerbarer Energieträger gehen kann. Nuklearenergie oder Energie aus fossilen Energieträgern lehnt Österreich klar ab.



Zweitens soll die weltweite Zunahme der Siedlungsabfälle halbiert und die Kreislaufwirtschaft deutlich ausgebaut werden. Österreich unterstützt diesen Vorstoß grundsätzlich und setzt vor allem auf Kreislaufwirtschaft.



Drittens sollen Gebäude in städtischen Ballungsräumen künftig um mindestens ein Viertel weniger Energie verbrauchen. Hier setzt Österreich mit der thermischen Sanierung bereits konsequent die zielführendste Maßnahme um.



Österreich verhandelt als Teil der EU. Die irische EU-Ratspräsidentschaft hat die Mitgliedstaaten ersucht, auf Verhandlungsgruppen und Länder zuzugehen, Prioritäten auszutauschen und mögliche Kompromisse auszuloten. Auch Österreich bringt sich aktiv ein.



Totschnig: „Das geopolitische Umfeld ist schwierig und umso wichtiger ist es zu zeigen, dass wir trotz unterschiedlicher Voraussetzungen gemeinsam Lösungen voranbringen. Fossile Energieträger müssen schrittweise durch Alternativen ersetzt werden. Österreich hat viele Erfolge vorzuweisen, bei der erneuerbaren Energie zum Beispiel bei der Wasserkraft und der Biomasse sowie mit innovativen Green Tech Unternehmen. Wir setzen auf Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum. Für diesen konstruktiven Weg, der Klimaschutz und Wirtschaftswachstum kombiniert, werden wir auf der Weltbühne in den kommenden Tagen intensiv werben und die Verhandlungen zielorientiert führen.“