Wien (OTS) -

Der für die Roto Frank Austria GmbH entwickelte Teleskopkarton Doorsafe wurde mit dem Wellpappe Austria Award 2026 in der Kategorie „Konstruktiv“ ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt DS Smith für seinen Promotionkoffer, ein innovatives Präsentations- und Beratungstool zur Demonstration moderner Flexodrucktechnologie auf Wellpappe, den Sonderpreis „Branding“ beim Staatspreis Smart Packaging 2026.

Wellpappe Austria Award 2026 für den Teleskopkarton Doorsafe

Gemeinsam mit Roto Frank Austria entwickelte DS Smith einen Teleskopkarton für die Verpackung von Langschlössern der Produktlinie Doorsafe. Die Lösung entstand im engen Austausch mit dem Kunden und basiert auf einem fundierten Verständnis der Anforderungen entlang der Lieferkette. Sie besteht aus einem Innen- und Außenteil, die für sieben unterschiedliche Verpackungslängen miteinander fixiert werden können.

Dadurch lassen sich mit einer einzigen Verpackungslösung mehr als 90 Prozent der gesamten Produktgruppe abdecken.

Im Vergleich zur bisherigen Verpackung bietet der Teleskopkarton zahlreiche Vorteile. Durch die Anpassung an die jeweilige Produktlänge werden Leerraum reduziert und die Stabilität bei Lagerung und Transport verbessert. Insbesondere bei hochgestellter Lagerung verringert sich das Risiko von Produktschäden. Zusätzlich ermöglichen speziell gestaltete Einstecklaschen ein einfaches Öffnen und Wiederverschließen für Teilentnahmen im Lager. Auch der bislang benötigte Verlängerungsteil für Überlängen entfällt vollständig.

„Der Gewinn des Wellpappe Austria Awards ist eine besondere Auszeichnung für unser Team. Die Auszeichnung bestätigt unseren Ansatz, Kundenanforderungen in praxisnahe und leistungsfähige Verpackungslösungen zu übersetzen“, sagt Dieter Glawischnig, Geschäftsführer von DS Smith Packaging Austria.

Für Roto Frank Austria standen insbesondere die Reduzierung der Variantenvielfalt, eine höhere Stabilität sowie effizientere Logistikprozesse im Fokus des Projekts.

„Mit dem neuen Teleskopkarton konnten wir die Komplexität deutlich reduzieren und unsere internen Abläufe nachhaltig vereinfachen. Die Lösung vereint die Anforderungen unterschiedlicher Produktvarianten in einem Konzept und unterstützt uns dabei, unsere Prozesse effizienter zu gestalten“, so Walter Holzschuster, Leiter Logistik der Roto Frank Austria GmbH.

Sonderpreis „Branding“ für den DS Smith Promotionkoffer

Bereits Anfang Oktober wurde DS Smith beim Staatspreis Smart Packaging 2026 mit dem Sonderpreis „Branding“ ausgezeichnet. Prämiert wurde der vom Unternehmen entwickelte Promotionkoffer, der in enger Zusammenarbeit mit Chespa Austria GmbH und Apex Europe B.V. produktionstechnisch umgesetzt wurde.

Das Präsentations- und Beratungstool wurde konzipiert, um die Möglichkeiten moderner Flexodrucktechnologie auf Wellpappe anschaulich zu vermitteln. Es enthält Musterdrucke auf unterschiedlichen Wellpappenprofilen und Papiersorten und ermöglicht so einen direkten Vergleich verschiedener Druckmotive, Rasterungen und Veredelungsmöglichkeiten. Unter anderem wurden hier fotorealistische High-Quality-Drucke auf braunen Außendecken umgesetzt. Besonders die aufwendig gestaltete Außenhülle im 7C-Flexodirektdruck mit Metallic-Farben und UV-Spotlackierungen demonstriert eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit moderner Druck- und Veredelungstechnologien.

„Der Sonderpreis ,Branding‘ ist eine besondere Anerkennung für alle, die an der Entwicklung dieses Projekts beteiligt waren. Die Auszeichnung würdigt die gelungene Verbindung von hochwertiger Präsentation, technischer Kompetenz und kreativer Umsetzung“, ergänzt Dieter Glawischnig.

Beide Auszeichnungen stehen beispielhaft für die Vielfalt der Anforderungen, die DS Smith gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern erfolgreich umsetzt. Diese reichen von funktionalen Verpackungslösungen bis hin zu Anwendungen in den Bereichen Design, Druck und Markenpräsentation.